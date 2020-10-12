بيع بالمزاد العلني لمحلات سكنات عدل بولاية المدية

الجزائر- اعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) في بيان لها, يوم الاثنين, عن بيع بالمزاد العلني و بالتعهدات المختومة لعدد من المحلات بولاية المدية.

و اوضح البيان, الذي نشرته الوكالة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ان عملية البيع تخص 22 محلا ذو استعمال تجاري ( عبر محلات منفردة) و خدماتي, تتواجد بحي 1300 مسكن دراع السمار بولاية المدية.

و افادت الوكالة أن سحب دفتر الشروط يتم على مستوى المديرية الجهوية الجزائر العاصمة غرب، الكائنة بالعنوان بحي 540 مسكن عدل - براكني عمارة د - البليدة.

كما يمكن سحبه من مديرية المشاريع لولاية الجلفة التي يتواجد مقرها بحي الوئام, حسب ذات المصدر.

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و اضافت الوكالة ان " آخر أجل لسحب دفتر الشروط حدد ب 15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور للإعلان (أي يوم الاثنين) عن البيع بالمزايدة في الصحافة الوطنية على الساعة 12.00 بينما حدد آخر أجل لإيداع العروض باليوم الخامس عشر على الساعة 12.00 و يكون ذلك بالعنوانين المذكورين".

اما بالنسبة لعملية فتح الأظرفة, اوضحت الوكالة انها تبرمج في جلسة علنية في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا , بمقر الوكالة الجهوية الجزائر العاصمة غرب.