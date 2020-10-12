السماح باستخراج السجلات التجارية للبيع بالجملة للمنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية

وجاء في البيان "تعلن وزارة التجارة أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير الغذائية باستخراج السجل التجاري البيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية".
أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة، فقد أوضحت الوزارة انه "سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة".
ويأتي هذا القرار، يضيف ذات المصدر، بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة، كمال رزيق لعدة ولايات حدودية ولقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة، أن من بين أهم الانشغالات التي طرحها المعنيين ضرورة العدول عن التعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية و ذلك عبر كامل القطر الوطني.