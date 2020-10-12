خنشلة: إنهاء مهام مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري

تواصل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد -

تصدير 50 ألف طن من الكلنكر نحو الغابون انطلاقا من ميناء عنابة -

مشروع تعديل الدستور خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة (الخليفة العام للطريقة التيجانية) -

ندوة حول الصحراء الغربية: دعوة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها -

اسمنت : تقنية جديدة تسمح بتصفيف الأفران دون توقيف نشاط المصانع -

سوق أهراس: تحقيق إنتاج بأزيد من2،3 مليون قنطار من شتى أنواع الحبوب -

الجزائر-المكسيك (ودي): الخضر من أجل رفع التحدي أمام منافس في أحسن أحواله -

السماح باستخراج السجلات التجارية للبيع بالجملة للمنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية -

الذكرى ال45 للوحدة الوطنية: إصرار الشعب الصحراوي على مواصلة النضال -

الكشف عن المخططات الاستثنائية لاستئناف الدراسة في الطورين المتوسط والثانوي -

ضرورة إشراك أكثر للمؤسسات المصغرة في رسكلة وتثمين النفايات -

المرأة الريفية في عالم المقاولاتية: ندوة وطنية الخميس القادم بالجزائر العاصمة -

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم -

وهران: 20 سنة سجنا نافذا لقاتلي الشاب كريم بلمكي -

الصحافة الوطنية تركز على أهمية استفتاء تعديل الدستور في إحداث التغيير ودعم التحول الديمقراطي -

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف -

الدولة تعمل على تذليل الصعوبات من أجل تنمية مناطق الظل -

مجلس قضاء الجزائر: جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد -

مشروع تعديل الدستور يحمل جوانب متعددة متعلقة بالبيئة -