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سوق أهراس: تحقيق إنتاج بأزيد من2،3 مليون قنطار من شتى أنواع الحبوب

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 13:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
سوق أهراس: تحقيق إنتاج بأزيد من2،3 مليون قنطار من شتى أنواع الحبوب

سوق أهراس - حققت ولاية سوق أهراس برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2019/2020 إنتاجا بلغ 2 مليون و381 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين مدير المصالح الفلاحية، سيد أحمد شباح.

وأوضح ذات المسؤول، لـ/وأج/، أن هذه الكمية تم إنتاجها على مساحة فلاحية تقدر بـ 149 ألف و680 هكتار وتتوزع بين أكثر من 1 مليون و269 ألف قنطار من القمح الصلب و 535 ألف و 800 قنطار من القمح اللين و 750 ألف و 560 قنطار من الشعير، إضافة إلى 5310 قنطار من الخرطال، مشيرا إلى أن بعض الفلاحين حققوا هذا الموسم مردودات مرتفعة في إنتاج الحبوب بلغت 48 قنطارا من القمح في الهكتار الواحد.

وأشار مدير المصالح الفلاحية إلى أن مساحة 12 ألف و 729 هكتار أتلفت بفعل تساقط البرد إلى جانب 25 هكتار أخرى تضررت بفعل الحرائق.

وأضاف ذات المتحدث بأنه تم برسم حملة الحصاد والدرس لموسم 2019/2020 جمع أكثر من 1 مليون و 183 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب، معتبرا كمية الحبوب التي تم جمعها خلال هذا الموسم "متوسطة" مقارنة بالموسم الفلاحي 2018/2019 الذي تم خلاله جمع 1،7 مليون قنطار وهو الأمر الذي يعود أساسا -حسبه- إلى نقص تساقط الأمطار مقابل تساقط البرد والحرائق .

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وبشأن قدرات التخزين أفاد بأن الولاية تتوفر على 16 نقطة تجميع للحبوب بسعة إجمالية بـ 1مليون قنطار فضلا عن 6 نقاط في الهواء الطلق بسعة 160 ألف قنطار تتوزع عبر بلديات تاورة ولحدادة وسيدي فرج ومداوروش وأم لعظايم و تارقالت.

من جهتهم، شرع مسؤولو تعاونية الحبوب والبقول الجافة في عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2020/2021، حيث تم توفير أزيد من 57 ألف قنطار من البذور و27 ألف قنطار من الأسمدة بالإضافة إلى فتح الشباك الموحد، الذي يضم تعاونية الحبوب والبقول الجافة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي.

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للإشارة، تتوفر ولاية سوق أهراس التي تتميز بطابع فلاحي وغابي ورعوي على مساحة صالحة للزراعة تقدر ب 254 ألف هكتار منها 145 ألف هكتار مخصصة للحبوب و9500 هكتار للأعلاف و7400هكتار مساحة مسقية فيما تصل مساحة البقول الجافة بها إلى 4624 هكتارا والأشجار المثمرة ب16 ألف و 340 هكتارا.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس: تحقيق إنتاج بأزيد من2،3 مليون قنطار من شتى أنواع الحبوب
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 13:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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