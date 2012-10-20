وهران: الشروع في توزيع أزيد من 40 حافلة للنقل المدرسي

وهران - انطلقت اليوم الاثنين بوهران عملية توزيع 43 حافلة للنقل المدرسي لفائدة البلديات النائية برسم الموسم الدراسي 2020-2021، حسبما أفاد به والي الولاية، مسعود جاري.

وقد أشرف السيد جاري على توزيع الدفعة الأولى من حافلات النقل المدرسي، التي تأتي أيام قبيل الدخول المدرسي وتشمل 20 حافلة، منها حافلتان لكل من بلديتي عين الكرمة وطفراوي وحافلة واحدة لكل من بلديات وادي تليلات والعنصر وبوسفر وحاسي مفسوخ وسيدي بن يبقى وعين البية وقديل وعين الترك وبوفاطيس وبوتليلييس ومسرغين ومرسى الحجاج ومرسى الكبير وبن فريحة.

وأبرز نفس المسؤول أنه سيتم في الأيام القادمة توزيع 23 حافلة أخرى للنقل المدرسي لفائدة بلديات الولاية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تدعيم النقل المدرسي وذلك بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مذكرا بتوزيع 23 حافلة مدرسية خلال الموسم الدراسي المنصرم.

وأشار إلى أنه تم ضبط كافة التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي القادم لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف مع الأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية.

من جهة أخرى، كشف والي وهران في تصريح إعلامي عن تخصيص قطع أرضية ببلدية بئر الجير لإنجاز مجمع مدرسي ومتوسطة وثانوية في ظل الاكتظاظ الكبير، التي تعرف بعض المؤسسات بذات الجماعة المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات للشروع في انجاز هذه المؤسسات التربوية لتكون جاهزة خلال الموسم الدراسي القادم (2021-2022).

للتذكير، فقد تقرر دخول 24 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة حيز الخدمة عبر مختلف بلديات الولاية مع الدخول المدرسي القادم. كما سيتم مع نهاية العام الجاري استلام 11 مؤسسة تربوية أخرى في الأطوار التعليمية الثلاثة.