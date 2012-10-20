تلمسان: حجز أزيد من 45 كلغ من الكيف المعالج ما بين يوليو وسبتمبر

وأبرز نفس المصدر أن مصلحة الشرطة القضائية عالجت خلال هذه الفترة 150 قضية تتعلق بالمتاجرة وتهريب المخدرات مما سمح بحجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج و3.823 قرصا مهلوسا و10 قنينات من السوائل المهلوسة.
وقد تورط في هذه القضايا 249 شخصا، استنادا لنفس المصدر، الذي أبرز بأن مصالح الأمن الولائي اعتمدت في معالجتها لهذه القضايا على آخر التقنيات في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة.
كما قامت ذات المصلحة خلال نفس الفترة بمعالجة 887 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد والأموال والممتلكات الخاصة والممتلكات العمومية تورط فيها 1.405شخصا إلى جانب تسجيل 13 قضية أخرى تخص الجريمة الإلكترونية تورط فيها 19 شخصا، مثلما تمت الإشارة اليه.