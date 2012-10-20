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وهران: 20 سنة سجنا نافذا لقاتلي الشاب كريم بلمكي

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 09:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
وهران: 20 سنة سجنا نافذا لقاتلي الشاب كريم بلمكي

وهران - قضت المحكمة الجنائية للقصر لوهران "فلاوسن" الواقعة بحي "جمال الدين" اليوم الأحد ب 20 سنة سجنا نافذا في حق قاتلي الشاب كريم بلمكي (17 سنة).

وقد التمس النائب العام خلال المحاكمة التي جرت في جلسة مغلقة نفس العقوبة (20 سنة سجنا نافذا) في حق المتهمين الاثنين أحدهما يبلغ من العمر (17 سنة والآخر حوالي 18 سنة).

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 18 يوليو الماضي عندما تعرض الضحية إلى اعتداء من قبل شابين بحي المنزه لسرقة هاتفه النقال.

وقد حاول المرحوم مقاومة المعتدين, غير أن أحدهما وجه له طعنة خنجر قاتلة على مستوى القلب. وقد أثارت الجريمة موجة من الاستنكار بوهران.

وتم توقيف المتهمين في 21 يوليو بحي الصديقية من قبل عناصر الشرطة للأمن الحضري 11 عقب استغلال معلومات قدمها شهود عيان عند فرار المعتدين على متن دراجة نارية استخدماها في الاعتداء, وكذا تسجيلات كاميرا مراقبة في جوار ساحة الجريمة.

وقد سمحت هذه المعلومات بتحديد هوية المعتدين وتوقيفهما على نفس الدراجة النارية.

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وهران: 20 سنة سجنا نافذا لقاتلي الشاب كريم بلمكي
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 09:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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