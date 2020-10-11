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هطول أمطار على ولايات ساحلية وسطى وشرقية

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 13:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
هطول أمطار على ولايات ساحلية وسطى وشرقية

الجزائر - أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا تكون أحيانا رعدية ستمس، ولايات من وسط وشرق البلاد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الساعة الثالثة (00ر15).

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذا الإنذار بمستوى برتقالي هي الجزائر العاصمة،البليدة ، بومرداس، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة و سوق أهراس.

كما أضافت النشرية أن الكمية المقدرة للأمطار ستتراوح بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية والتي ستستمر حتى يوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا (00ر06 ) .

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أما الولايات الأخرى المعنية بهذه الأمطار فهي تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.

وخلص ذات المصدر إلى أن كمية الأمطار المقدرة ستتراوح بين 30 و 50 ملم والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 60 ملم محليًا خلال فترة صلاحية هذه النشرية والتي ستستمر فيما يخص الولايات الأخيرة المذكورة حتى يوم الاثنين الساعة منتصف النهار (00ر12 )، مع هبوب رياح مصحوبة برعود.

آخر تعديل على الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 13:47
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هطول أمطار على ولايات ساحلية وسطى وشرقية
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 13:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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