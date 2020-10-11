شرطة المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية تحترف سرقة المركبات وتزوير وثائقها

الجزائر - تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثاني بالمدية بالتنسيق مع فرقة مكافحة تهريب السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تحترف سرقة المركبات و تزوير وثائقها بتواطؤ موظفين إداريين، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان ذات المصالح.

وأضاف المصدر أن العملية تمت بعد انطلاق الأبحاث عن شاحنة مسروقة كشفت عن تزوير الملف القاعدي للشاحنة و تغيير رقمها التسلسلي مما جعل عناصر الضبطية القضائية يقومون بتوسيع التحقيق و الكشف عن أفراد شبكة إجرامية تحترف التزوير في المحررات الإدارية في ثلاث ولايات مختلفة من بينهم اداريين بمصالح مختصة بوثائق المركبات ليتم توقيفهم وسماعهم على محاضر رسمية.

وقد أنجزت ملفات قضائية ضد المتهمين و تقديمهم أمام نيابة محكمة المدية من أجل قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد جناية السرقة الموصوفة ووضع مركبة للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة مع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مع سوء استعمال الوظيفة أين تم ايداع شخصين الحبس المؤقت و وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية، يضيف المصدر.