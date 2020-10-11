خنشلة: هلاك مشتبه فيه في قضية سرقة في محاولة فرار من مقر أمن الولاية

خنشلة - هلك شاب مشتبه فيه في قضية سرقة (34 سنة) إثر سقوطه أرضا بعد أن حاول الهروب عن طريق القفز من نافذة مكتب التحقيق بالطابق الأول لمقر أمن ولاية خنشلة، حسبما استفيد اليوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر فإن حيثيات الحادثة تعود إلى توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة مجوهرات بوسط مدينة خنشلة اقتيد إلى مقر أمن الولاية لمباشرة الإجراءات القانونية، و قد حاول في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس السبت الهروب بالقفز من نافذة المكتب الموجود بالطابق الأول لمقر أمن الولاية و سقط أرضا وأصيب على مستوى مؤخرة الرأس.

ونقل الشاب الذي كان يعاني من نزيف داخلي من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة بعاصمة ولاية خنشلة قبل أن يحول إلى مستشفى التوهامي بن فليس بباتنة لتلقي العلاج غير أنه توفي في حدود الساعة الحادية عشر والربع من ليلة السبت إلى الأحد.

وقامت النيابة المختصة إقليميا بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.