غابة جبل الوحش بقسنطينة : جمع ما يقرب من 20 طنا من النفايات المنزلية

قسنطينة - تم جمع يوم السبت ما يقارب 20 طنا من النفايات المنزلية على مستوى البحيرتين 3 و 4 وحظيرة السيارات بغابة جبل الوحش ببلدية قسنطينة.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بمحافظة الغابات بالولاية، علي زقرور، لـ/وأج/، على هامش عملية تنظيف نظمت من طرف محافظة الغابات بالتنسيق مع المديرية المحلية للشباب والرياضة وبمشاركة جمعيات رياضية وبيئية ومؤسسات متخصصة في أشغال التطهير وجمع النفايات، أنه تم حوالي 20 طنا من النفايات المنزلية بمختلف أنواعها (أكياس وقارورات بلاستيكية و بقايا المأكولات التي ترمي بها العائلات التي تقصد هذا الفضاء الطبيعي).

كما شارك في إطار هذه العملية، ممثلون عن أكثر من 25 جمعية على غرار "نادي المغامرات والنشاطات الجبلية" وجمعية التنمية الريفية وترقية الاستثمار لولاية قسنطينة وجمعية طريق السلامة وجمعية الصيد البري والكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا جمعية حماية البيئة والطبيعة.

وتم لهذا الغرض تسخير أكثر من 400 متطوع مؤطرين من طرف أكثر من 70 عونا تابعين لكل من محافظة الغابات ومديرية الشباب والرياضة وعمال النظافة لبلدية قسنطينة، بالإضافة إلى 4 شاحنات من النوع الكبير، كما ذكره ذات المصدر، مشيرا إلى أنه سيتم رمي النفايات التي تم جمعها بمراكز الردم التقني للنفايات عبر الولاية.

من جهته، أبرز رئيس جمعية التنمية الريفية وترقية الاستثمار لولاية قسنطينة، باديس فيلالي، أهمية تحلي المواطنين بروح المسؤولية والمحافظة على هذا الوسط الغابي "الهام" وتثمينه.

كما ثمن بدوره رئيس نادي "المغامرات و النشاطات الجبلية"، بلال ثنيو، هذه المبادرة التي تندرج في إطار التعريف بهذا الوسط الطبيعي والمحافظة عليه كونه متنفسا للعائلات القسنطينية وكذا للرياضيين.

للتذكير، تم مؤخرا القيام بعمليات تنظيف واسعة بكل من غابة الجباس ببلدية قسنطينة، حيث تم جمع حوالي 20 طنا من النفايات وكذا غابة البعراوية ببلدية الخروب من خلال جمع ما يزيد عن 47 طنا من مختلف النفايات المنزلية والهامدة التي عادة تتسبب في نشوب حرائق بالغابات خلال فترات ارتفاع دراجات الحرارة.

للإشارة تضم ولاية قسنطينة حوالي 28074 هكتارا من المساحات الغابية أي ما يعادل 12 بالمائة من مساحتها الإجمالية.