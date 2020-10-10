سكنات عدل: تعليمات صارمة للمدراء الجهويين لتجنب التأخر في أشغال التهيئة  

الجزائر - وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي اليوم السبت تعليمات صارمة للمدراء الجهويين وذلك في اطار متابعة المشاريع الجارية عن كثب، لتجنب التأخر في أشغال التهيئة الخارجية، حسب ما أفاد بيان للوكالة.

وجاء في البيان " تنفيذا لتوجيهات وزير السكن العمران و المدينة ،ترأس اليوم السبت ، المدير العام لوكالة عدل اجتماعا تنسيقيا مع المدراء الجهويين لوكالة عدل، حضره المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع عدل ، المدير المركزي لسير العمليات ، وبعد أن استمع الى عرض حول تقدم الأشغال بالسكنات الجاهزة بمختلف المواقع الموزعة عبر التراب الوطني ، أعطى تعليمات صارمة للمدراء الجهويين".

وأوضح ذات المصدر ان هذا اللقاء يأتي من"أجل متابعة مشاريع عدل عن كثب لتجنب التأخر في أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة المرتقب توزيعها في أول نوفمبر المقبل".

وبهذه المناسبة، وجه السيد بلعريبي عدة تعليمات للمدراء الجهويين تضمنت تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة في المشاريع التي تعرف تأخر في انجاز أشغال التهيئة الخارجية و يكون ذلك خلال 24 ساعة القادمة الى جانب تنفيذ التعليمات التي وجهها السيد المدير العام لوكالة عدل خلال زيارته الميدانية التي قادته الى عدة مواقع لعدل بمختلف الولايات .

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كما شملت التعليمات تكثيف العمل بنظام التناوب 2/8 و 3/8 بالمشاريع التي تعرف تأخر في أشغال التهيئة الخارجية و كذا ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية في المشروع لتجنب التأخر.

من جهة اخرى، فان المدراء الجهويين ملزمين باتخاذ اجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة المتهاونة في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية اضافة إلى معالجة ملف و ملحق الصفقة لكل مشروع الخاص بالمحلات التجارية والخدمات.

وتمحورت تعليمات المدير العام لوكالة عدل ايضا حول تكثيف دوريات ميدانية لمتابعة الأشغال بمختلف السكنات و الزامية التزام مؤسسات الإنجاز بتعهدات تسليم السكنات في الآجال المحددة .

كما تم التشديد على ضرورة عدم تسليم السكنات بدون توصيل الغاز و الكهرباء و الماء مهما كانت الظروف .

في هذا الاطار، تمت مراسلة مدير الشركة الصينة ACEG لإعادة النظر في وضعية المشاريع المكلفة بإنجازها على المستوى الوطني.

وفي الأخير، فان المدراء الجهويين و مدراء المشاريع و شركات الإنجاز ملزمين بالعمل بمخطط واحد يضمن تسريع وتيرة الأشغال.