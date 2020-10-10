عرض شريط وثائقي يختزل مسيرة إذاعة الجزائر من سطيف

سطيف - اختزل شريط وثائقي تم عرضه اليوم السبت بمقر إذاعة الجزائر من سطيف مدة 28 سنة من وجود هذه الوسيلة الإعلامية.

وعاد الروبورتاج المصور بعنوان "إذاعة سطيف 28 سنة، مسيرة التحديات و الإنجازات" المنجز من طرف ذات الوسيلة الإعلامية بمناسبة إحياء الذكرى ال 28 لتأسيس هذا المنبر الإعلامي الجواري بذاكرة الحضور إلى الظروف الصعبة التي انطلقت فيها هذه الإذاعة الجهوية يوم 10 أكتوبر 1992، كما أبرز العديد من القامات الإعلامية التي مرت على هذه المحطة الإذاعية.

وصرح مدير إذاعة الجزائر من سطيف، عمار عقيب، ل/وأج أن المناسبة "تعد فرصة لاسترجاع الذكريات و استحضار الكثير من الأسماء التي غابت عن الإذاعة و العديد من المديرين والمسيرين الذين تعاقبوا عليها و الجهود التي قامت بها هذه الوسيلة الإعلامية في مختلف المناسبات."

كما نظمت إذاعة الجزائر من سطيف في عيد ميلادها ال28 ندوة بعنوان "دور الإعلام الجواري في إدارة الأزمات، إذاعة سطيف نموذج في زمن الكورونا" نشطها خبراء في المجال تخللها نقاش مفتوح عبر الأثير.