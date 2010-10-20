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أمن ولاية الجزائر: توقيف مجموعة إجرامية واسترجاع عتاد اعلام آلي يقدر ب 700 مليون سنتيم 

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 17:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مجموعة إجرامية قامت بسرقة عن طريق الكسر من داخل مقر شركة خاصة واسترجاع عتاد اعلام آلي يقدر ب 700 مليون سنتيم  ، حسبما افاد به اليوم السبت بيان لذات الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الامن الحضري الاول التابع لأمن المقاطعة الادارية الشراقة تمكنت من توقيف مجموعة اجرامية متكونة من 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التشديد واخفاء أشياء مسروقة.

وأبرز البيان أنه تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع مختلف تجهيزات الاعلام الالي الباهظة الثمن والتي تقدر ب 700 مليون سنتيم ، وتمثلت المحجوزات في 607 وحدة مكبر صوت من مختلف الانواع والاحجام ، 241 وحدة شحن للهواتف النقالة وكذا 86 وحدة خرطوشة  للطباعة و 7 طابعات ليزر و 5 شاشات اعلام آلي إلى جانب مجموعة من قطع غيار خاصة بالطابعات وجهاز تحديد المواقع وماسح ضوئي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف ذات البيان.

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أمن ولاية الجزائر: توقيف مجموعة إجرامية واسترجاع عتاد اعلام آلي يقدر ب 700 مليون سنتيم 
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 17:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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