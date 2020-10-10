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الحملة الاستفتائية : الصحافة الجهوية تبرز أهمية تجنيد الهيئة الناخبة

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 09:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

قسنطينة- ذكرت الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها ليوم السبت بأن منشطي الحملة الاستفتائية حول مشروع التعديل الدستوري قد ركزوا على أهمية تجنيد الهيئة الناخبة لإنجاح موعد الفاتح من نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق نقلت جريدة "النصر" النداء الذي وجهه رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من المسيلة لمناضلي حزبه من أجل "إقناع مختلف فئات المجتمع للتصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري" بعد أن أشار إلى أن هذا المشروع "يحفظ الثوابت الوطنية و يضمن التداول على السلطة".

كما نقلت الجريدة التجمعين اللذين نشطهما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بكل من قسنطينة و سكيكدة و نداءاته إلى "تمرير الرسالة" معتبرا من الأهمية بمكان "شرح للمواطنين الضمانات التي يحتويها مشروع التعديل الدستوري فيما يتعلق بالحريات الفردية و الجماعية و الحقوق و الواجبات".

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كما أجرت هذه الجريدة التي تصدر باللغة العربية حوارات مع خبراء و مختصين الذين أوضحوا بأن "مشروع التعديل الدستوري قد أبرز من خلال عديد المواد دور البحث العلمي و الجامعة في المجتمع".

من جهتها نقلت جريدة "لاست ريبوليكان" التي تصدر بعنابة تصريح رئيس النقابة الوطنية للقضاة مبروك إسعد خلال انعقاد اشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة معتبرا أن مشروع تعديل الدستور يتضمن "أحكاما جديدة بخصوص السلطة القضائية".

أما جريدة "إيدوغ نيوز" التي تصدر بعنابة، فقد اعتبرت أنه رغم مرور اليوم الثالث ظلت الحملة "محتشمة" مشيرة إلى تنشيط لقائين تحسيسيين من طرف مسؤولي حزبين سياسيين بمنطقة شرق البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
الحملة الاستفتائية : الصحافة الجهوية تبرز أهمية تجنيد الهيئة الناخبة
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 09:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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