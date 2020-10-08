Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشلف: استرجاع سلاح ناري وذخيرة حية

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

الشلف - استرجعت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بتنس (55 كلم شمال الشلف) سلاحا ناريا من الصنف الرابع (مسدس) وذخيرة حية وأوقفت شخصين، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح بيان الهيئة الأمنية أنه وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها داخل الإقليم الحضري، استرجع عناصر الأمن الحضري الأول بتنس سلاحا ناريا من الصنف الرابع (مسدس) وذخيرة حية و أوقفت شخصين يبلغان من العمر 52 و 37 سنة.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري دون رخصة ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تكثيف الأبحاث التي كللت بتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 52 سنة وضبط بحوزته على مسدس وأربع خراطيش من الصنف الخامس، استنادا لذات المصدر.

واستكمالا للتحقيقات، يضيف البيان الأمني، تم توقيف شخص ثان يبلغ من العمر 37 سنة ضبط بحوزته على 26 خرطوشة صيد دون رخصة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه الأول أمام محكمة تنس عن قضية "حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة عن السلطة المؤهلة قانونا، حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و جنحة إهانة هيئة نظامية بالإبلاغ عن جريمة وهمية."

كما تم تقديم المشتبه فيه الثاني عن قضية "حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا" أمام ذات الجهة القضائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشلف: استرجاع سلاح ناري وذخيرة حية
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.08

الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي: بن عبد الرحمن يشارك في اجتماع المحافظين العرب

20.10.08

رئيس الحكومة الاسباني يزور مغارة سيرفانتيس بالعاصمة

20.10.08

ناصري: حوالي 65 بالمائة من البرنامج الإجمالي للسكن"ستكون مخصصة للسكن الريفي"

20.10.08

الإستفتاء على تعديل الدستور: تأكيد في ثاني يوم من الحملة على أهمية هذه المحطة في التأسيس…

20.10.08

طاقة: السيد عطار يتباحث مع الرئيس المدير العام لناتورجي

20.10.08

التنديد باستئناف تصدير السمك المجمد للصحراء الغربية المحتلة 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.05

كأس الجزائر: إلغاء صيغة الذهاب والإياب خلال الدورين ربع ونصف النهائيين

20.10.06

التعديل الدستوري" تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع"