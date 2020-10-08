الشلف: استرجاع سلاح ناري وذخيرة حية

الشلف - استرجعت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بتنس (55 كلم شمال الشلف) سلاحا ناريا من الصنف الرابع (مسدس) وذخيرة حية وأوقفت شخصين، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح بيان الهيئة الأمنية أنه وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها داخل الإقليم الحضري، استرجع عناصر الأمن الحضري الأول بتنس سلاحا ناريا من الصنف الرابع (مسدس) وذخيرة حية و أوقفت شخصين يبلغان من العمر 52 و 37 سنة.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري دون رخصة ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تكثيف الأبحاث التي كللت بتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 52 سنة وضبط بحوزته على مسدس وأربع خراطيش من الصنف الخامس، استنادا لذات المصدر.

واستكمالا للتحقيقات، يضيف البيان الأمني، تم توقيف شخص ثان يبلغ من العمر 37 سنة ضبط بحوزته على 26 خرطوشة صيد دون رخصة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه الأول أمام محكمة تنس عن قضية "حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة عن السلطة المؤهلة قانونا، حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و جنحة إهانة هيئة نظامية بالإبلاغ عن جريمة وهمية."

كما تم تقديم المشتبه فيه الثاني عن قضية "حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا" أمام ذات الجهة القضائية.