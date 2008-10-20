مستغانم: اعتراض قاربين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 26 شخصا

مستغانم - اعترضت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بولاية مستغانم في 24 ساعة الماضية قاربين اثنين للهجرة غير الشرعية وأوقفت 26 شخصا في عرض البحر، حسبما استفيد اليوم الخميس من ذات الهيئة.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت القارب الأول، الذي كان على متنه 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية على بعد 16 ميل بحري (29 كلم) شمال ميناء مستغانم.

وتم توقيف القارب الثاني، الذي كان على متنه 15 شخصا بينهم امرأتان على بعد 10 أميال بحرية (18 كلم) شمال مستغانم، يضيف ذات المصدر.

إقرأ أبضا: مستغانم: الإطاحة بعصابة أحياء تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية وقامت ذات الوحدات بتحويل الموقوفين إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع تفعيل البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسيتم في وقت لاحق تسليم المعنيين إلى المصالح الأمنية المختصة إقليميا قبل تحويلهم إلى الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما أشار إليه ذات المصدر