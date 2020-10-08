الحملة الاستفتائية: التصويت من أجل إحداث التغيير المطلوب (صحافة جهوية )

قسنطينة- ركزت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد يوم الخميس على خرجات منشطي اليوم الأول من الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل, الذين دعوا المواطنين إلى التصويت من أجل إحداث التغيير المطلوب.

و نقلت يومية النصر الصادرة بولاية قسنطينة كلمة رئيس منظمة المحافظة على الذاكرة و تبليغ رسالة الشهداء عبد الكريم خضري بعاصمة شرق البلاد و دعوته إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء الشعبي من أجل "بناء جزائر عصرية و صلبة".

كما نقلت ذات الصحيفة الناطقة باللغة العربية تجمع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة بعنابة مع الطبقة العمالية و دعوته إلى التصويت على "الدستور الجديد الذي يحفظ مكاسب الشعب و الطبقة العمالية."

و تطرقت يومية "لاست روببليكان" الصادرة بولاية عنابة لنفس الموضوع و خصصت مساحات واسعة لليوم الأول من الحملة الاستفتائية لتكشف بأن "وجهات النظر اختلفت" بشأن ترسانة التدابير التنظيمية الموضوعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تأطير الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور.

و علق صاحب المقال بأن "ترسانة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحظر المظاهر الفلكلورية التي اعتادت عليها الأحزاب السياسية في إطار سعيها إلى استعراض القوة" و أشار إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحرص على "التعبير الجماعي و النقاش بشأن المراجعة الدستورية."

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و تحدثت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" عن تجنيد المجاهدين للحدث المزدوج يوم الفاتح نوفمبر المقبل و نقلت بأن المنظمة الوطنية للمجاهدين أكدت بأن الاستفتاء حول تعديل الدستور سيشكل "نقطة انطلاق لبدء مرحلة جديدة في المسار النضالي الفريد للشعب الجزائري."

كما تطرقت يوميات الأصيل الصادرة بقسنطينة و سيبوس و الصقر في أعدادها لليوم الأول من الحملة الاستفتائية و أهم تصريحات منشطي عديد اللقاءات عبر مختلف ولايات الوطن.