مشروع تعديل الدستور: تخصيص 58 فضاء عموميا لتنشيط الحملة الاستفتائية بمستغانم

مستغانم - تم تخصيص بولاية مستغانم 58 فضاء عموميا لتنشيط التجمعات الشعبية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء، حسبما استفيد من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح نائب المندوب الولائي ، حضري بوتوشنت، ل/وأج أن "هذه الفضاءات العمومية على غرار القاعات والمراكز الثقافية والملاعب الجوارية التي تتواجد بمختلف بلديات ولاية مستغانم (32 بلدية) ستكون متاحة للراغبين في تنشيط التجمعات الشعبية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 28 أكتوبر الجاري."

وتم وفقا لذات المسؤول تحديد 402 فضاء عمومي آخر لتثبيت اللوحات الإعلانية الخاصة بهذه الحملة الانتخابية التي تسبق الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في الفاتح نوفمبر المقبل.

وتلقت المندوبية الولائية التي تواصل عملية إحصاء الراغبين في المشاركة في هذه الحملة الاستفتائية 5 طلبات لتنشيط هذا الحدث الانتخابي الوطني، لاسيما من تشكيلات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تعقد ذات المندوبية اجتماعا مع مسؤولي الإذاعة المحلية لتنسيق تدخلات منشطي الحملة الاستفتائية عبر هذه الوسيلة الإعلامية العمومية ووضع رزنامة يتم من خلالها توزيع الحيز الزمني على الراغبين في المشاركة في هذا الحدث الوطني، يضيف السيد بوتوشنت.

وبلغ تعداد الهيئة الناخبة بولاية مستغانم بعد انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (20 إلى 27 سبتمبر الماضي) ما مجموعه 489.893 ناخب وناخبة بعد تسجيل 6.345 ناخب جديد وشطب 4.513 ناخب آخر وتلقي 117 اعتراض، يضيف المصدر نفسه.

وتتوزع هذه الهيئة الناخبة على 336 مركز تصويت من بينها 253 مركز مختلط تضم في مجملها 1.346 مكتب تصويت منها 711 مكتب اقتراع مخصص للرجال و635 مكتب للنساء، كما تمت الإشارة إليه.