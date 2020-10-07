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الجزائرية للمياه تبرم اتفاقيات مع ستة مؤسسات مصغرة بورقلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 12:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
الجزائرية للمياه تبرم اتفاقيات مع ستة مؤسسات مصغرة بورقلة

ورقلة - أبرمت الجزائرية للمياه بورقلة اتفاقيات مع ستة (6) مؤسسات أنشئت في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب، بغية المساهمة في الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية في مجال توفير الماء الشروب، حسبما علم يوم الأربعاء لدى مصالح الجزائرية للمياه.

وأوكلت لهذه المؤسسات المتخصصة في ميدان الري والترصيص الصحي مهام مختلفة تتمثل لاسيما في تركيب ونزع عدادات الماء الصالح للشرب وإصلاح التسريبات فضلا عن إنجاز التوصيلات الفردية، وفقا لما أفاد به بيان للمؤسسة.

وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق اتفاق أبرم بين وزارة الموارد المائية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة بهدف تعزيز جهود القطاع فيما يتعلق بتحسين عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب، وذلك بالتعاون مع 300 مؤسسة مصغرة على الصعيد الوطني.

كما يتوخى منها أيضا مرافقة هذه المؤسسات من خلال منحها مشاريع للقيام بها وترقية الاستثمار الذي من شأنه تلبية احتياجات المواطن ذات الأولية، بالإضافة إلى استحداث مناصب شغل جديدة للشباب وتشجيع المقاولاتية.

وفي سياق متصل ذكر ذات البيان أن وحدة ورقلة للجزائرية للمياه قد استفادت من عدة تجهيزات جديدة خاصة بمراقبة نوعية المياه، ضمن عملية أشرفت عليها المديرية العامة لفائدة جميع مخابر الوحدات عبر التراب الوطني.

وبهدف ضمان نوعية الماء الصالح للشرب، يتم أخذ عينات من مياه الشرب على مستوى 140 بئر و73 خزان بمعدل 20 إلى 40 عينة تخضع للتحليل المخبري اليومي.

وأضاف نفس المصدر أن مصالح الجزائرية للمياه قد قامت بتجنيد أعوانها لتكثيف عملية إصلاح الأعطاب والتسريبات، حيث بلغ عدد التدخلات خلال الثلاثي الأخير نحو 2.400 تدخل عبر الولاية من أجل ضمان استمرارية الخدمة.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 13:09
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الجزائرية للمياه تبرم اتفاقيات مع ستة مؤسسات مصغرة بورقلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 12:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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