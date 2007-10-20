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مستغانم : إفشال 13 محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 166 شخصا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 12:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
مستغانم : إفشال 13 محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 166 شخصا

مستغانم - تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل ومصالح الأمن الولائي لمستغانم في 24 ساعة الماضية من إفشال 13 محاولة للهجرة غير الشرعية في عرض البحر وعلى اليابسة وتوقيف 166 شخصا , حسب ما علم يوم الأربعاء لدى ذات الهيئتين.

وقامت الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل بإنقاذ واعتراض 11 قاربا في عرض البحر في أماكن متفرقة على طول ساحل ولاية مستغانم كان على متنها 142 شخصا بينهم نساء وأطفال ورعايا أجانب.

ومن جهتها تمكنت مصالح الأمن الولائي من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية على اليابسة انطلاقا من الواجهة البحرية صلامندر وشاطئ "المطربة" ببلدية مستغانم وأوقفت 24 شخصا.

وتم توقيف المرشحين للهجرة غير الشرعية وبينهم مدبرين اثنين في حدود الساعة الخامسة مساء أمس الثلاثاء وفي الواحدة صباح اليوم الأربعاء مع حجز قارب ومحرك و13 برميل بسعة 30 لتر من البنزين وسترات نجدة.

كما قامت ذات المصالح بحجز مركبة كانت تستعمل لنقل المعنيين والاتصال بينهم ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 875 أورو.

وتم تحويل الموقوفين في عرض البحر إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة وإنجاز ملفات إجراء قضائي ضد الموقوفين على اليابسة قبل تقديمهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 12:48
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مستغانم : إفشال 13 محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 166 شخصا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 12:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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