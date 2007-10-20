الحملة الانتخابية للاستفتاء على تعديل الدستور: 21 يوما للإقناع

و عنونت يومية "لاست روبوبليكان" الصادرة بعنابة صفحتها الأولى ب"21 يوما للإقناع" و خصصت 3 صفحات لهذا الحدث مشيرة إلى أن "هذه الحملة الاستفتائية التي ستجري تحت عنوان "نوفمبر 1954: التحرير, نوفمبر 2020: التغيير" ستقام في خضم ظرف استثنائي على جميع الأصعدة."
و أفادت ذات الصحيفة بأنه ضمن هذه الحملة الاستفتائية "سيعول الجميع على الحركة الجمعوية و الطاقم الحكومي و بعض الشخصيات المستقلة من أجل إقناع حوالي 24 مليون ناخب بالمشاركة في الاستحقاق الاستفتائي".
و سارت من جهتها يومية "لاكوتيديان دو كونستانتين" في نفس الاتجاه و كشفت بأن "المجتمع المدني يشكل رأس حربة" هذه الحملة الاستفتائية.
و أشار محرر المقال إلى أن تعديل الدستور باعتباره "حجر الزاوية ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فإن مسعى الحكومة قائم أساسا على تجنيد و إشراك المجتمع المدني الذي يعتبر رأس حربة و ركيزة أساسية ضمن الورشة الكبيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية".
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و فصلت ذات اليومية في هذا الصدد بأنه "يبدو أن هذا الخيار يبرز إرادة إرساء الديمقراطية التشاركية."
كما تطرقت يوميات الأصيل و إيدوغ نيوز و سيبوس لانطلاق الحملة الاستفتائية.
و عادت هذه الجرائد للحديث على وجه الخصوص عن معايير هذه الحملة الاستفتائية المحددة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في القرار المؤرخ بتاريخ 28 سبتمبر 2020 و أفادت بأنه تم إيداع 40 ملف طلب ترخيص للحملة على مستوى هذه السلطة.
و نقلت من جهتها يومية النصر الصادرة بولاية قسنطينة نداء عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تطور فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني المتعلق بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية لمكافحة كوفيد-19 لاسيما ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي.