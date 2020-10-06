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إنقطاع التزويد بالماء الشروب بباب الوادي و سيدي محمد من مساء الأربعاء إلى صبيحة الخميس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 18:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
إنقطاع التزويد بالماء الشروب بباب الوادي و سيدي محمد من مساء الأربعاء إلى صبيحة الخميس

الجزائر - أفادت ولاية الجزائر، يوم الثلاثاء، بأنه سيتم توقيف عملية التزويد بالماء الشروب "بصفة كلية أو جزئية" على مستوى المقاطعتين الإداريتين لباب الوادي و سيدي محمد، من مساء غد الأربعاء إلى صباح اليوم الموالي، للقيام بأشغال الصيانة على مستوى أحد هياكل التخزين.

و أوضحت ولاية الجزائر في بيان لها أن هذا الانقطاع "المؤقت" سيستمر من السادسة مساء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الثامنة صباحا من الخميس الموالي.

كما طمأنت سكان المقاطعتين المذكورتين بأن التزويد بالماء الشروب "سيستأنف تدريجيا" بداية من الساعة الثامنة من صبيحة بعد غد الخميس، وفق برنامج محدد.

و في هذا الإطار، سيتم توقيف عملية التزويد بالماء الشروب ببلدية وادي قريش بصفة كلية، فيما ستكون جزئية بكل من بلديات باب الوادي و القصبة و الجزائر الوسطى .

وعليه، تؤكد ولاية الجزائر بأن مؤسسة سيال "ستسخر صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه، بالإضافة إلى برنامج خاص للتوزيع سيتم وضعه بالتنسيق مع السلطات المعنية".

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة: (1594) لتلقي استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:11
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إنقطاع التزويد بالماء الشروب بباب الوادي و سيدي محمد من مساء الأربعاء إلى صبيحة الخميس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 18:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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