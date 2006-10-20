أمن العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية وطنية وحجز 195 كغ من المخدرات وأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا ،من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات ،وحجز 195 كغ من المخدرات ومبالغ مالية من العلمة الوطنية و الصعبة ،حسب ما أورده اليوم الثلاثاء ،بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن فرقة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تمكنت في إطار تجسيد "عملية نوعية ،من إيقاف وتفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج و المتاجرة بالمخدرات من نوع القنب الهندي،حيث تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين (28 و 68) سنة".

كما تمكنت ذات المصالح على إثر هذه العملية ،من حجز" كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي يقارب وزنها 195 كغ ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب ثلاثة ملايير و 739 مليون سنتيم و 295 أورو ،5020 دينارا تونسيا و كذا 3930 وحدة من المفرقعات والشماريخ ، علاوة على حجز (3) مركبات و(8) هواتف نقالة".

كما أوضحت المديرية ان العملية، كللت بالنجاح على إثر مجهودات مبذولة من قبل فرقة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات دامت لعدة اشهر، مبرزة في ذات الصدد، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

من جهتها، تمكنت فرقة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، من تفكيك "شبكة إجرامية دولية "منظمة مختصة في الاستيراد و الإتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة من نوع "الهيروين" ،النقل ، التخزين ، العرض والوضع للبيع والمشاركة.

وتمت هذه العملية " النوعية" ، بفضل "المجهودات الميدانية و التقنية الكبيرة المبذولة من قبل فرقة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات ،حيث تم على إثر هذه العملية توقيف (8) أشخاص ، اثنين منهما من جنسية أجنبية ،إلى جانب حجز كمية من المخدرات من نوع الهيروين وزنها ب 5ر1 كغ ومبلغ مالي قدره أكثر من 55 مليون سنتيم جزائري وأربعة مركبات و كذا حجز جواز سفر أجنبي و(2) جهاز حاسوب محمول و(13) هاتفا نقالا.

وفي ذات السياق،أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.