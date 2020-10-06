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مستغانم: الإطاحة بعصابة أحياء تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 11:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

مستغانم- تمكنت الشرطة القضائية للأمن الخارجي لبن عبد المالك رمضان (مستغانم) من الإطاحة بعصابة أحياء متكونة من 8 أشخاص تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر, حسبما أستفيد يوم الثلاثاء من هذا السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالإعلام بالأمن الولائي الملازم الأول للشرطة بشير بلقاسم لوأج أنه تم توقيف ستة أفراد من هذه العصابة أمس الاثنين بعد معلومة مفادها أنهم يتشاجرون بأحد أحياء بلدية بن عبد المالك رمضان (شرق مستغانم) باستعمال عصي خشبية وقضيب حديدي.

وأفضت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية أن أفراد هذه العصابة كانوا يدبرون لعملية هجرة غير شرعية انطلاقا من أحد شواطئ هذه البلدية يضيف ذات المصدر.

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وتبين أن الشجار الذي نشب بين المشتبه فيهم كان بسبب خلاف بينهم وبين مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تم النصب عليهم وسلبهم أموالهم وخاصة أن هذه العصابة اعتادت في وقت سابق استقبال وإيواء أشخاص مع تنظيم لهم عمليات للإبحار السري.

وبتهمة تكوين عصابة أحياء وتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين قبل تقديمهم لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي فيما لا تزال الأبحاث متواصلة عن المشتبه فيهما الفارين كما أشار إليه المصدر.

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مستغانم: الإطاحة بعصابة أحياء تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 11:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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