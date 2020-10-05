ميلة: حفريات "غير قانونية" تفضي إلى اكتشاف أثري ببلدية يحيى بني قشة

ميلة - أفضت حفريات "غير قانونية" قام بها مجهولون ببلدية يحي بني قشة (غرب ميلة) إلى اكتشاف أثري بإحدى المستثمرات الفلاحية تقع بمركز هذه الجماعة المحلية، حسب ما علم اليوم الاثنين من رئيس مصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة بالولاية، لزغد شيابة.

وأوضح ذات المسؤول، لـ/وأج/، أن الاكتشاف يتمثل في رواق حجري تحت الأرض يتم الدخول إليه عن طريق فتحة بقطر 80 سنتيمترا ويتجه هذا الرواق يمينا بعمق 1،50 متر.

واستنادا للمتحدث فإن عملية المعاينة التي قامت بها المصلحة المعنية نهاية شهر سبتمبر المنقضي عقب التبليغ عن الموضوع من قبل رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني قشة، تشير إلى احتمال أن يكون الاكتشاف "مقبرة " كونه رواق مهيأ ومبني بالحجارة إضافة إلى استخراج بقايا عظمية من داخله.

وأضاف رئيس مصلحة التراث الثقافي بالمديرية المحلية للثقافة أن موقع الاكتشاف غير بعيد عن موقع أثري بذات الجماعة المحلية والمسمى بموقع "عين خشبة" المسجل- حسبه - في قائمة الإحصاء العام للممتلكات الثقافية للولاية.

وأفاد السيد لزغد أن عملية الحفر غير القانونية التي أفضت إلى هذا الاكتشاف قد تسببت في تعرضه للتخريب وإتلاف الهيكل العظمي الذي كان بداخله بعدما تم رميه إلى الخارج نتيجة الحفر.

أما بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل مصالح مديرية الثقافة فقد تم تقديم طلب لفتح تحقيق في عملية الحفر غير الشرعية التي شملت موقع الاكتشاف الذي تمت إضافته إلى قائمة الجرد العام للممتلكات الثقافية بالولاية مع القيام بعملية مسح فوتوغرافي للاكتشاف ككل.