وهران: أيام تحسيسية حول تعميم خدمة الدفع الإلكتروني بالفضاءات التجارية

وهران - أطلقت يوم الاثنين بوهران أيام تحسيسية حول تعميم خدمة الدفع الإلكتروني بالمساحات والفضاءات التجارية بمبادرة من لجنة الاتصال وتكنولوجيات الإعلام للمجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المديرية المحلية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأبرز مدير وحدة بريد الجزائر بوهران،بلقاسم بن سميرة في تصريح للصحافة على هامش هذه الحملة التي انطلقت على مستوى البريد المركزي بوسط المدينة أن هذه العملية تندرج في إطار تعليمات وزيري البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة الرامية إلى تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني على مستوى المحلات والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات وغيرها.

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وأوضح ذات المسؤول أنه تم توزيع لحد الآن 170 جهاز للدفع الإلكتروني على مستوى الصيدليات والفضاءات التجارية الكبرى والعملية جارية لتوزيع إلى غاية ديسمبر القادم ما بين 300 و400 جهاز، مشيرا إلى أن هذه الوسائل توزع بالمجان من قبل بريد الجزائر.

ودعا ذات المتحدث المواطنين والتجار إلى استعمال هذه الخدمة التي أكد أنها "مؤمنة بنسبة 100 بالمائة"، مبرزا أنه سيتم في الأيام القادمة إبرام اتفاقيات مع بعض التجار وأصحاب وكالات التأمين للحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني.

من جهتها أشارت المديرة الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مريم صديقي الى أهمية توعية المواطنين حول استعمال البطاقة الذهبية في عملية الدفع الإلكتروني لتفادي الازدحام والطوابير بالمكاتب البريدية وتسهيل عمليات تسديد مختلف المشتريات وكذا فواتير الكهرباء والغاز والماء والأنترنت والهاتف وغيرها.

كما وجهت ذات المسؤولة نداء للمواطنين للتقرب إلى المكاتب البريدية لاستخراج البطاقات الذهبية، مشيرة إلى وجود "عدد كبير" من البطاقات الذهبية بالمكاتب البريدية جاهزة لم يتم سحبها من طرف أصحابها.

وبدوره حث رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيات الاعلام بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، الزين اسماعيل الهواري جميع الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك والأسرة الإعلامية وكذا غرفة التجارة والصناعة لوهران للمساهمة في نشر وتعميم هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة.

كما تم خلال هذه التظاهرة التي شارك فيها بعض التجار والغرفة المحلية للتجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك تقديم شروحات مفصلة حول كيفية استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني سواء ما تعلق بعملية البيع أو إلغاء البيع أو استرداد الأموال.