تطوير الفلاحة في الجنوب: أدرار ستكون "قطبا فلاحيا في إنتاج الذرة"

أدرار - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الإثنين بأدرار، أن هذه الولاية ستكون "قطبا فلاحيا بامتياز في إنتاج الذرة" .

وأوضح الوزير خلال تفقده مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج محصول الذرة بالمحيط الفلاحي "أوفران" بالمقاطعة الإدارية تيميمون (220 كلم شمال أدرار) في إطار زيارة عمل للمنطقة أن هذه الولاية ستكون "قطبا فلاحيا بامتياز في زراعة وإنتاج الذرة، و ستساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي و تقليص فاتورة الإستيراد".

وشدد على ضرورة رفع كمية الإنتاج و المردودية من أجل الوصول إلى مؤشرات إيجابية تمكن من كسب الرهانات المرفوعة في مجال إنتاج الذرة و الصناعة التحويلية المرتبطة بها، لافتا أن مردودية الإنتاج الحالية "لا تستجيب للتطلعات المنشودة" اقتصاديا.

وتضم المستثمرة الفلاحية التي زارها الوزير و التي تقع ببلدية "أوفران" ببلدية المطارفة بدائرة أوقروت، 115 مستثمرا يستغلون مساحة إجمالية قد تقارب 17.000 هكتار، حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.

إقرأ أيضا: الدعوة إلى إدراج الشمندر السكري ضمن الزراعات الإستراتيجية بمناطق الجنوب كما عاين الوفد الوزاري مشروع الكهرباء الفلاحية بنفس المستثمرة و هو مشروع ينجز في إطار برنامج الصندوق الوطني للتنمية الريفية على مسافة 145 كلم بغلاف مالي يتجاوز 500 مليون دج، على أن تنتهي الأشغال به قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة.

واستمع الوزير إلى انشغالات الفلاحين المتعلقة بتوفير الكهرباء الفلاحية والعتاد الفلاحي إلى جانب تسهيل منح العقار الموجه للإستثمار.

وبالمناسبة، أوضح السيد حمداني أن الزيارة تندرج في إطار تجسيد ورقة طريق القطاع للفترة (2020 – 2024) التي تمت المصادقة عليها في يوليو الماضي من طرف مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى رفع الإنتاج و الإنتاجية و تقليص فاتورة الإستيراد وترشيد النفقات العمومية.

كما أشرف السيد حمداني بمنطقة كابرتن بدائرة تسابيت (شمال أدرار) على تسليم شهادة الإستفادة من قطعة أرضية في إطار الإستثمار لفائدة الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل إنشاء وحدة تخزين بسعة 150.000 طن و وحدة تحويل مادة الذرة المنتجة بالمنطقة بطاقة إنتاج 10 طن سنويا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب منشآت التخزين من الفلاحين و تجنيبهم عناء التنقل بالمحصول إلى الولايات المجاورة.

إقرأ أيضا: لحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الجنوب وواصل الوزير زيارته بمعاينة مشروع إنجاز مركب التبريد بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية بسعة 15.000 متر مكعب تابع لمجمع "فريغوميديت" ويعد من بين أربع مركبات تبريد يجري إنجازها عبر كل من بلديات برج باجي مختار و أولف ورقان، و التي ستساهم في تخزين المنتجات الفلاحية من أجل ضبط السوق أو توجيهها نحو التصدير.

وبذات الموقع، أبدى الوزير "إستياءه" من وتيرة الإنجاز البطيئة لهذا الهيكل، داعيا إلى تسريع وتيرة الأشغال لتسليمه في الآجال المحددة.

ويواصل وزير الفلاحة و التنمية الريفية زيارته بتفقد مزرعة نموذجية في زراعة الحبوب بالمحيط الفلاحي ببلدية فنوغيل (جنوب أدرار).

ويعقد في ختام هذه الزيارة لقاء مع الفلاحين قصد الإستماع لإنشغالاتهم و شرح ورقة طريق القطاع في مجال إنعاش القطاع و ترقية الفلاحة الصحراوية بالخصوص.