Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تطوير الفلاحة في الجنوب: أدرار ستكون "قطبا فلاحيا في إنتاج الذرة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 16:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
تطوير الفلاحة في الجنوب: أدرار ستكون &quot;قطبا فلاحيا في إنتاج الذرة&quot;

أدرار - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الإثنين بأدرار، أن هذه الولاية ستكون "قطبا فلاحيا بامتياز في إنتاج الذرة" .

وأوضح الوزير خلال تفقده مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج محصول الذرة بالمحيط الفلاحي "أوفران" بالمقاطعة الإدارية تيميمون (220 كلم شمال أدرار) في إطار زيارة عمل للمنطقة أن هذه الولاية ستكون "قطبا فلاحيا بامتياز في زراعة وإنتاج الذرة، و ستساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي و تقليص فاتورة الإستيراد".

وشدد على ضرورة رفع كمية الإنتاج و المردودية من أجل الوصول إلى مؤشرات إيجابية تمكن من كسب الرهانات المرفوعة في مجال إنتاج الذرة و الصناعة التحويلية المرتبطة بها، لافتا أن مردودية الإنتاج الحالية "لا تستجيب للتطلعات المنشودة" اقتصاديا.

وتضم المستثمرة الفلاحية التي زارها الوزير و التي تقع ببلدية "أوفران" ببلدية المطارفة بدائرة أوقروت، 115 مستثمرا يستغلون مساحة إجمالية قد تقارب 17.000 هكتار، حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.

 إقرأ أيضا: الدعوة إلى إدراج الشمندر السكري ضمن الزراعات الإستراتيجية بمناطق الجنوب

كما عاين الوفد الوزاري مشروع الكهرباء الفلاحية بنفس المستثمرة و هو مشروع ينجز في إطار برنامج الصندوق الوطني للتنمية الريفية على مسافة 145 كلم بغلاف مالي يتجاوز 500 مليون دج، على أن تنتهي الأشغال به قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة.

واستمع الوزير إلى انشغالات الفلاحين المتعلقة بتوفير الكهرباء الفلاحية والعتاد الفلاحي إلى جانب تسهيل منح العقار الموجه للإستثمار.

وبالمناسبة، أوضح السيد حمداني أن الزيارة تندرج في إطار تجسيد ورقة طريق القطاع للفترة (2020 – 2024) التي تمت المصادقة عليها في يوليو الماضي من طرف مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى رفع الإنتاج و الإنتاجية و تقليص فاتورة الإستيراد وترشيد النفقات العمومية.

كما أشرف السيد حمداني بمنطقة كابرتن بدائرة تسابيت (شمال أدرار) على تسليم شهادة الإستفادة من قطعة أرضية في إطار الإستثمار لفائدة الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل إنشاء وحدة تخزين بسعة 150.000 طن و وحدة تحويل مادة الذرة المنتجة بالمنطقة بطاقة إنتاج 10 طن سنويا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب منشآت التخزين من الفلاحين و تجنيبهم عناء التنقل بالمحصول إلى الولايات المجاورة.

 إقرأ أيضا: لحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الجنوب

وواصل الوزير زيارته بمعاينة مشروع إنجاز مركب التبريد بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية بسعة 15.000 متر مكعب تابع لمجمع "فريغوميديت" ويعد من بين أربع مركبات تبريد يجري إنجازها عبر كل من بلديات برج باجي مختار و أولف ورقان، و التي ستساهم في تخزين المنتجات الفلاحية من أجل ضبط السوق أو توجيهها نحو التصدير.

وبذات الموقع، أبدى الوزير "إستياءه" من وتيرة الإنجاز البطيئة لهذا الهيكل، داعيا إلى تسريع وتيرة الأشغال لتسليمه في الآجال المحددة.

ويواصل وزير الفلاحة و التنمية الريفية زيارته بتفقد مزرعة نموذجية في زراعة الحبوب بالمحيط الفلاحي ببلدية فنوغيل (جنوب أدرار).

ويعقد في ختام هذه الزيارة لقاء مع الفلاحين قصد الإستماع لإنشغالاتهم و شرح ورقة طريق القطاع في مجال إنعاش القطاع و ترقية الفلاحة الصحراوية بالخصوص.

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 17:14
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/regions/93156-2020-10-05-15-10-28#sigProId45b0a05054
تطوير الفلاحة في الجنوب: أدرار ستكون "قطبا فلاحيا في إنتاج الذرة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 16:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.05

الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

20.10.05

بومرداس: المشتبه فيه يعترف بضرب وحرق الفتاة شيماء

20.10.05

طاقة: الجزائر تولي أهمية خاصة بالأمن النووي

20.10.05

بلحيمر يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

20.10.05

ميلة: حفريات "غير قانونية" تفضي إلى اكتشاف أثري ببلدية يحيى بني قشة

20.10.05

نقل جوي : شركة عمومية للتكفل بالنقل الداخلي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.03

افتتاح اكبر مكتبة بالجزائر "ناجي ميغا بوكستور"

20.09.30

ضرورة التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية و القادمة

20.09.29

إطلاق حملة ثقافية لتوثيق وجمع المخطوطات العلمية لمنطقة وادي سوف

20.10.01

انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

20.09.29

وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

20.10.03

استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات: الإجراء تم "تجميده"