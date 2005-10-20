الأغواط : 20 مؤسسة تربوية جديدة في الأفق برسم الدخول المدرسي القادم

الأغواط - يرتقب استلام ما لا يقل عن عشرين (20) مؤسسة تربوية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية برسم الموسم الدراسي المقبل (2020 /2021 ) بولاية الأغواط ، من شأنها تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ ، حسبما أفادت يوم الإثنين مصالح مديرية التربية.

و يتعلق الأمر بثلاث (3) ثانويات أنجزت ببلديات آفلو و الحاج المشري و حاسي الدلاعة، وخمس (5) متوسطات واحدة منها بقرية الجدار (بلدية وادي مرة) وببلديات قصر الحيران (1) وآفلو (1) ، والأغواط (2) ، وفق ذات المصدر.

و حظي الطور الإبتدائي بحصة الأسد من المنشآت التربوية الجديدة، بحيث يجري استكمال ورشات إثنا عشر (12) مجمعا مدرسيا، موزعا على بلديات الأغواط (3 مجمعات) آفلو (2) و مجمع واحد بكل من بلديات تاجموت وعين ماضي و قلتة سيدي سعد و حاسي الرمل و الخنق و قصر الحيران و المدينة الجديدة بليل ، مثلما جرى شرحه.

و يحصي قطاع التربية بولاية الأغواط حاليا 245 مدرسة إبتدائية و 92 متوسطة و 45 ثانوية متواجدة عبر أل 24 بلدية ، وفق المصدر ذاته.

ويرتقب التحاق برسم الموسم الدراسي الجديد زهاء 130.000 تلميذا في الأطوار الثلاثة بالمؤسسات التربية، من بينهم أزيد من 63.000 تلميذا في الإبتدائي و حوالي 40.000 في الطور المتوسط، وأكثر من 21.000 متمدرسا في الطور الثانوي، كما أشير إليه.

ويشرف على تأطير المتمدرسين نحو 6.700 معلما في مختلف الرتب، حسب معطيات مديرية التربية لولاية الأغواط.