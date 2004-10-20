أم البواقي: الشروع في عملية إعادة تشجير 370 هكتار من المساحات الغابية المتضررة

أم البواقي- شرعت مصالح محافظة الغابات بولاية أم البواقي في عملية إعادة تشجير 370 هكتارا من المساحات الغابية المتضررة خلال السنوات الأخيرة حسب ما علم يوم الأحد من المكلف بالإعلام بالمحافظة المحلية للغابات، عبد الرؤوف عمر.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن هذه العملية التي ستمس المساحات الغابية المتضررة بفعل الحرائق و الجفاف و الرعي الجائر و القطع غير الشرعي للأشجار و غيرها من الأسباب تندرج ضمن البرنامج الوطني للتشجير في إطار اتفاقية بين المديرية العامة للغابات و مجمع الهندسة الريفية.

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و تتوزع المساحات الغابية التي ستمسها عملية إعادة التشجير بولاية أم البواقي بين بلديات الجازية و عين الديس و عين مليلة و أولاد حملة و سيقوس بالإضافة إلى الحرملية و قصر الصبيحي، وفقا لذات المصدر.

و أضاف السيد عمر بأن أنواع الأشجار التي ستتم غراستها عبر هذه المناطق الغابية هي الصنوبر الحلبي و السرو و الدردار لافتا إلى أن كثافة الغراسة عبرها ستصل إلى 1000 شجيرة في الهكتار الواحد.