أم البواقي: الشروع في عملية إعادة تشجير 370 هكتار من المساحات الغابية المتضررة

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن هذه العملية التي ستمس المساحات الغابية المتضررة بفعل الحرائق و الجفاف و الرعي الجائر و القطع غير الشرعي للأشجار و غيرها من الأسباب تندرج ضمن البرنامج الوطني للتشجير في إطار اتفاقية بين المديرية العامة للغابات و مجمع الهندسة الريفية.
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و تتوزع المساحات الغابية التي ستمسها عملية إعادة التشجير بولاية أم البواقي بين بلديات الجازية و عين الديس و عين مليلة و أولاد حملة و سيقوس بالإضافة إلى الحرملية و قصر الصبيحي، وفقا لذات المصدر.
و أضاف السيد عمر بأن أنواع الأشجار التي ستتم غراستها عبر هذه المناطق الغابية هي الصنوبر الحلبي و السرو و الدردار لافتا إلى أن كثافة الغراسة عبرها ستصل إلى 1000 شجيرة في الهكتار الواحد.