قرض مصغر: نحو استحداث مؤسسات مصغرة بمناطق الظل

الوادي- أعدت الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر بولاية الوادي برنامج عمل يرمي إلى تشجيع استحداث مؤسسات مصغرة لفائدة العائلات القاطنة بمناطق الظل, حسبما علم يوم الأحد من مصالح ذات الجهاز.

ويهدف هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يندرج في إطار تجسيد توصيات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بخصوص ترقية الحياة المعيشية بالوسط الريفي, إلى تعميم الثقافة المقاولاتية في أوساط الفئات الهشة من الأسر القاطنة بمناطق الظل, بما يساعد على تشجيعهم ومرافقتهم على إنشاء مؤسسات عائلية مصغرة, كما أوضح لوأج المكلف بهذا البرنامج بذات الهيئة.

وبغرض ضمان انخراط الفئة المستهدفة في هذا المسعى باشرت مصالح ذات الجهاز حملات توعية بقرى معزولة ومناطق نائية, بهدف تحسيس تلك الأسر بأهمية هذا البرنامج الذي يمنح لهم فرصة المساهمة في توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني جديد, مثلما شرح السيد أعمارة بن عبد الله.

واستهدفت هذه العملية التحسيسية في مرحلتها الأولى أزيد من 25 تجمعا سكنيا بمناطق الظل بالولاية, حيث قدمت للمرأة الريفية ولأرباب العائلات والشباب الحرفيين شروحات وافية حول أهداف هذا البرنامج, ووزعت مطويات توجيهية تتضمن آليات إنشاء مؤسسات عائلية مصغرة, كما جرى شرحه.

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وينتظر أن تشمل المرحلة الثانية من التحسيس حول هذه المبادرة كافة مناطق الظل ببلديات الولاية الثلاثين سيما عبر بلديات الشريط الحدودي الثلاث (الطالب العربي ودوار الماء وبن قشة) في إطار البرنامج الوطني لتنمية المناطق الحدودية, كما أكد السيد بن عبد الله.

ولإنجاح برنامج العمل المسطر فقد جندت كافة إطارات الوكالة مع المنتدبين بدوائر الولاية ألـ 12 لتوضيح حدود المساهمة المالية لهذه المشاريع العائلية الناشئة وآليات تطبيقها مع مجالات المرافقة التقنية من طرف المختصين الذين تم تخصيصهم لهذا الغرض.

تجدر الإشارة أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تهتم بترقية مشاريع استثمار مصغرة في أوساط حاملي المشاريع, وتحسين النمط المعيشي للأسر الهشة من خلال مساعدتهم ومرافقتهم لإستحداث مؤسسات مصغرة.