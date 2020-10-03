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تمنراست: وضع خلايا متابعة لمراقبة تطور مرض الملاريا

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 14:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

تمنراست - وضعت خلايا متابعة لمراقبة تطور مرض الملاريا بمقر ولاية تمنراست، وأخرى على مستوى الولايتين المنتدبين عين صالح وعين قزام الحدودية، حسب ما أفاد اليوم السبت مسؤولو الولاية .

وأوضح والي الولاية مصطفى قريش، لدى وقوفه على حالة المرضى بداء الملاريا الذين يتلقون العلاج بمستشفى تمنراست، أن هذه الخلايا "مكلفة بمتابعة ومراقبة تطور مرض الملاريا، وأن كافة الاحتياطات قد اتخذت للمتابعة اليومية للمرض".   

وأضاف أن عدد المرضى المتواجدين على مستوى المؤسسات الإستشفائية حاليا هو ستة (6) أشخاص من بينهم مريض واحد (1) بعين صالح وخمسة (5 ) مصابين بتمنراست، مشيرا إلى أنه ينتظر مغادرة أربعة (4) مرضى اليوم مستشفى تمنراست.

وتم توفير كميات معتبرة من الأدوية للتكفل بكافة المرضى الذين عرف عددهم ارتفاعا (918 حالة منذ بداية السنة منها 800 حالة سجلت خلال سبتمبر المنصرم وكلها حالات مستوردة) نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار بالدول المجاورة، كما أشير إليه.

وجرى في إطار العمليات الوقائية ضد تفشي داء الملاريا القضاء على كافة البرك المائية والمستنقعات ورش المبيدات الحشرية لتجنب تكاثر البعوض خاصة بمنطقتي عين قزام و تين زواتين الحدوديتين، يضيف المتحدث.

وأشاد والي الولاية بالمناسبة بجهود الجيش الوطني الشعبي لمرافقة الفرق الطبية بالمناطق الحدودية لمتابعة ومراقبة تطور وضعية انتشار الملاريا.

 

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تمنراست: وضع خلايا متابعة لمراقبة تطور مرض الملاريا
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 14:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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