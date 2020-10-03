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البليدة: اخماد جميع بؤر الحرائق المندلعة بسلسلة الاطلس البليدي

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 14:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

البليدة - تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة من محاصرة واخماد جميع بؤر الحرائق التي نشبت أمس الجمعة على مستوى غابات سلسلة الاطلس البليدي، حسبما أفاد به اليوم السبت المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم الاول عادل الزغيمي.

وأوضح  الملازم الأول زغيمي، لـ/وأج/، أن مصالح الحماية المدنية سجلت أمس الجمعة نشوب عدة حرائق على مستوى غابات الاطلس البليدي والموزعة على كل من مناطق القصطل والجلاطة بطريق الشريعة وكذا منطقة سبع شهداء بسيدي المدني ببلدية الشفة ومنطقة تبرانت ببلدية بوعرفة (غربا) وكذا منطقتي بوخروف وبوسردينة بادية التابعة لبلدية حمام ملوان وسيدي المهدي بادية بالصومعة (شرقا)، مبرزا أنه تم اخماد عدد منها مساء أمس.

كما تمكنت ذات المصالح ليلة الجمعة الى السبت من اخماد الحرائق المسجلة على مستوى كل من جبال بلدية عين الرمانة (غربا) وسيدي سرحان ببلدية بوعينان وتحامولت بادية ببوقرة (شرقا)، يضيف ذات المصدر، مشيرا الى أن تهاطل الأمطار مكن من محاصرة هذه الحرائق، التي ساهمت الرياح في انتشارها ما صعب من مهمة فرق الإطفاء، خاصة وأن المنطقة تتميز بتضاريس وعرة وصعوبة المسالك.

وأكد المكلف بالإعلام أنه تم تجنيد كافة الامكانيات البشرية المتمثلة في 185 عون حماية من مختلف الرتب، من أجل محاصرة ألسنة النيران وحماية الغطاء النباتي وكذا الساكنة المجاورة للغابات.

كما تم تسخير امكانيات مادية هامة والمتمثلة في الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بالبليدة وكذا الوحدة الرئيسية والثانوية لكل من موزاية وأولاد يعيش و واد العلايق وبوعينان وبوقرة والأربعاء وكذا وحدات القطاع لكل من الشفة و باب الجزائر وبوعرفة والصومعة و حمام ملوان وهذا بالتنسيق مع مصالح الغابات.

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البليدة: اخماد جميع بؤر الحرائق المندلعة بسلسلة الاطلس البليدي
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 14:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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