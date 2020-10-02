كرة القدم: توقيع اتفاقية رعاية بين التلفزيون الجزائري والرابطة المحترفة لموسم 2020-2021 -

دورة شمال افريقيا 2020- المنتخب الجزائري: سبعة لاعبين يعانون من نقص بدني وتقني فادح -

وزيرة التضامن تحث مؤسسات القطاع على السعي لإدماج المسنين في الحياة الاجتماعية -

تعليمة لتسهيل الحصول على قرض الرفيق واستحداث آلية جديدة لتمويل الفلاحين -

الاطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة يوم السبت -

كوفيد-19: الجزائر كسبت المعركة لكن اليقظة تبقى ضرورية -

كورونا: 157 إصابة جديدة, 103 حالة شفاء و8 وفيات -

قمة حول التنوع البيولوجي: المجتمع الدولي مدعو الى التنسيق لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة -

بلمهدي يؤكد أن الخطاب الديني في الجزائر إيجابي وجامع -

السيد الهاشمي جعبوب يتسلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -

تهاطل أمطار على الولايات الساحلية بوسط و غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الجمعة -

مالي : سلطات المرحلة الانتقالية تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر -

التوقيع على اتفاقات دمج-انصهار لثلاث فروع في شركة كهرباء سكيكدة -

الرئيس غالي لا يستبعد تكرار سيناريو إكديم إزيك في الكركرات ويحذر من الدفع نحو التصعيد -

نحو رفع التجميد عن المشاريع التي لديها أثر كبير على النشاطات الرياضية والشبانية -

إعلان عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف -

وزارة التربية تعلن عن تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ لاحق -

إيليزي : إستزراع أزيد من 2500 وحدة من صغار سمك القمبوزيا للوقاية من الأمراض الوبائية -

الجلسات السنوية للبنك العالمي: بن عبد الرحمن يتحادث مع مسؤول من المؤسسة التمويل الدولية -