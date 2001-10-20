اعتمادات مالية معتبرة ستخصص لمناطق الظل سنة 2021

الشلف- كشف مستشار رئيس للجمهورية المكلف بمناطق الظل, إبراهيم مراد, يوم الخميس من الشلف عن تخصيص اعتمادات مالية معتبرة برسم قانون المالية 2021 للتكفل الأمثل بانشغالات ساكنة هذه المناطق.

وقال إبراهيم مراد في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته لمناطق الظل بالشلف أن "اعتمادات مالية معتبرة ستخصص لمناطق الظل برسم قانون المالية سنة 2021 وهو ما من شأنه التكفل الأمثل بهذه المناطق".

وأبرز أن "توفير الموارد المالية مع الضبط الدقيق للأولويات واحتياجات مناطق الظل سيساهم في حل جميع الانشغالات المطروحة", لاسيما ما تعلق بمشاريع الربط بالكهرباء والغاز والتموين بالمياه الشروب وشبكات الصرف الصحي وكذا تحسين قطاعي التربية والصحة.

وأشار إبراهيم مراد إلى أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة لهذا البرنامج الخاص بالقضاء على مناطق الظل والذي يهدف لتحسين ظروف معيشة المواطن عبر ربوع الوطن.

كما أسدى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل تعليمات إلى المسؤولين المحليين والمصالح المعنية بغية إيجاد حلول واقعية وتجسيد جل المشاريع والعمليات التنموية في أقرب الآجال".

وتضمن برنامج زيارة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل مناطق نائية بخمس بلديات وهي "الحنيشات" ببلدية الصبحة و "الصوالحية" ببلدية تاوقريت و"النواصرية" ببلدية الظهرة و"بوسجال" ببلدية المرسى و"الشعاعلة" ببلدية سيدي عكاشة.

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واستمع السيد إبراهيم مراد ووالي الولاية لخضر سداس إلى انشغالات ساكنة مناطق الظل السالفة الذكر بالإضافة إلى عدد من السكان المجاورين لهذه المناطق الذين اعترضوا الموكب الرسمي تعبيرا عن احتجاجهم رافعين جملة من المطالب التنموية حيث وعد المسؤول الأول عن الولاية بحلها والتكفل بها في أقرب الآجال.

جدير بالذكر أن ولاية الشلف تحصي 353 منطقة ظل فيما انطلقت مؤخرا عديد مشاريع الربط بالغاز والمياه الشروب وشبكات الصرف الصحي وكذا فتح عديد المسالك الريفية الصعبة لفك العزلة عن هذه المناطق.