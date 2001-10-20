مستغانم: وضع حجر الأساس لإنجاز 2400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار

وأبرز الوزير في لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد الى الولاية أن "هذا البرنامج السكني الموزع على موقعي الحشم ببلدية صيادة (950 وحدة سكنية) وحي "بن يحي بلقاسم" ببلدية مزغران (1.450 مسكن) يضم آخر حصة استفادت منها الولاية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل" والمقدرة ب 7.900 وحدة سكنية".
وسيتم وفقا لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في غضون الثلاثي الأخير من هذه السنة استلام 900 وحدة سكنية بموقعي الصور وعين النويصي (1 نوفمبر 2020) و700 وحدة أخرى خاصة بموقعي ماسرة وسيدي علي (11 ديسمبر 2020).
وتضاف هذه الحصص السكنية إلى 2.400 وحدة (مواقع الحشم وحاسي مماش وسيدي لخضر) التي تم استلامها وتوزيعها في وقت سابق و400 وحدة سكنية الخاصة بموقع عشعاشة التي وزعت اليوم .
وأكد الوزير خلال لقاء تقييمي لقطاعه على المستوى المحلي أن "بعض البرامج السكنية المسجلة متوقفة أو عرفت تأخرا لعدة أسباب ولاسيما في صيغتي السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم والتساهمي سابقا", داعيا إلى "تجند الإطارات من أجل تجاوز هذه التأخيرات المؤسفة لإعادة الانطلاق في الإنجاز بالسرعة اللازمة والنوعية المطلوبة".
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واستفادت ولاية مستغانم خلال الفترة 2015-2019 من 41.192 وحدة سكنية من بينها 23.650 وحدة تم استلامها فيما لا تزال البرامج البقية طور الإنجاز (9.477 وحدة) أو متوقفة (1.256 وحدة) أو لم تنطلق بعد (4.294 وحدة) حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.
وبعد اللقاء أشرف السيد ناصري على التوزيع الرمزي لمفاتيح 950 وحدة سكنية من بينها 400 مسكن بصيغة عدل و300 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و250 وحدة إيجارية عمومية ببلدية مستغانم.
كما عاين الوزير خلال هذه الزيارة مشروع إنجاز 300 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي ببلدية مزغران ومشروع 270 مسكن بصيغة الترقوي المدعم (برنامج جديد) ببلدية مستغانم.