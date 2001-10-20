عين تموشنت: تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وتوقيف 20 شخصا

وسجلت العملية الأولى إثر حدوث شجار بالطريق العام بمدينة عين تموشنت حيث تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان وتم توقيف الأشخاص المتشاجرين وتبين بعد التحقيق وجود شخصين قدما من ولاية مجاورة بغرض الهجرة غير الشرعية و تعرضا للنصب والاحتيال من طرف شخص مقيم بعين تموشنت سلب منهما مبلغ يقدر ب1مليون و 50 ألف دج , وفقا لما أبرزه ذات المصدر.
و سمحت العملية بتوقيف 12 شخصا و حجز مبلغ مالي يقدر بـ760 ألف دج إضافة الى هواتف نقالة.
اقرأ أيضا : غرداية: القبض على 5 أشخاص يشتبه في علاقتهم مع شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير شرعية
و جاءت العملية الثانية بناء على معلومات مفادها وجود شبكة تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية حيث سمحت التحريات الميدانية بتوقيف مركبة نفعية على متنها معدات ووسائل للإبحار السري وفق مصالح الأمن الولائي.
ومكن التحقيق من التعرف على هوية باقي أفراد الشبكة فيما أسفر تفتيش مساكنهم عن العثور على 05ر3 مليون دج و 960 أورو إضافة إلى محركين ومعدات إبحار مع توقيف 8 متهمين في القضية , مثلما أشير إليه.