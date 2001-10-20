إيليزي : إستزراع أزيد من 2500 وحدة من صغار سمك القمبوزيا للوقاية من الأمراض الوبائية

إيليزي- أطلقت يوم الخميس عملية استزراع أزيد من 2.500 وحدة من صغار سمك القمبوزيا في برك ومسطحات مائية بواحة "أجاهيل" بجانت (ولاية إيليزي ) وذلك في إطار المكافحة البيولوجية للبعوض المسبب للأمراض الوبائية بعد تسجيل حالات إصابة بداء الملاريا مؤخرا بالمنطقة ، حسب ما علم من القائمين على هذه الحملة.

وتهدف هذه العملية الوقائية التي تشرف عليها مؤسسة ( توب سرفيس) مختصة في إبادة الحشرات الضارة ، بالتنسيق مع مصلحة الطب الوقائي وعلم الأوبئة إلى تعزيز تدابير الوقاية من مختلف الأمراض المتنقلة عبر المياه من خلال المكافحة البيولوجية للبعوض المسبب لها باستزراع سمك القمبوزيا الذي يتغذى على بيض ويرقات البعوض والحشرات الضارة ، مثلما أوضح لـ ''وأج'' مسير ذات المؤسسة .

وتستهدف هذه الحملة الوقائية في محطتها الأولى 12 مسطحا مائيا على مستوى واحة "أجاهيل" بجانت والتي تمثل موطنا بيئيا خصبا يحتضن عديد الحشرات والبعوض الناقل للأمراض الوبائية ، مثلما ذكر كمال بن دانية .

وأبرز بالمناسبة ذات المسؤول فاعلية الإعتماد على الطرق البيولوجية في مكافحة البعوض ، على عكس استعمال المبيدات الكيميائية التي يكون لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة .

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يذكر أنه تم استزراع أزيد من 5.000 وحدة من صغار سمك القمبوزيا خلال شهر يونيو الماضي في برك ومسطحات مائية بالمنطقة الرطبة "إهرير" في إطار ذات البرنامج الوقائي .

للإشارة فقط باشرت مصالح الصحة بولاية إيليزي في تحقيقات وبائية مع تفعيل مخطط وقائي على إثر تسجيل أكثر من 90 إصابة بالملاريا ، أغلبها حالات مستوردة سجلت بالمقاطعة الإدارية جانت .