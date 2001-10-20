الأغواط: أمن الولاية يحجز 2 كلغ من المخدرات و أقراص مهلوسة

وحسب ذات المصدر فإن هذه العملية مكنت كذلك من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات من الوطن تتكون من تسعة (9) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة تقوم بنقل وحيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية قصد بيعها, مع حجز ثلاث مركبات كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
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وبعد استكمال الإجراءات الجزائية سيقدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط بتهمة حيازة ونقل وتخزين للمخدرات (كيف معالج) وأقراص مهلوسة قصد بيعها والاتجار بها في إطار مجموعة إجرامية منظمة.