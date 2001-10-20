الأغواط: أمن الولاية يحجز 2 كلغ من المخدرات و أقراص مهلوسة

اليوم الدولي للترجمة: ترجمة النصوص المقدسة محور لقاء المترجمين -

وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: السيد جراد يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت -

ممثل البوليساريو لدى منظمة الأمم المتحدة ينتقد تعطيل عملية السلام في الصحراء الغربية -

تمنراست : ضرورة إقحام الساكنة في مساعي المحافظة على التراث الثقافي -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الأمريكي -

برنامج لتزويد 140 ألف مسكن بالكهرباء و370 ألف آخر بالغاز حتى 2024 -

مجلس الأمة : المصادقة بالإجماع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية -

مجلس الأمة: المصادقة على الأمر المعدل والمتمم لقانون الصحة -

تجارة: تسجيل 388 ألف تدخل خلال السداسي الأول من 2020 -

أمينتو حيدار تدعو الأمم المتحدة لايفاد بعثات لتقصي وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة -

مؤسسات ناشئة: تنظيم ندوة وطنية السبت المقبل بالجزائر العاصمة -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية -

هزة أرضية بشدة 2ر3 درجات بولاية تيبازة -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي -

اليمن يطالب بوضع حد لجماعة الحوثي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء -

ضرورة الاعتماد على آليات تمويل جديدة لضمان حماية المؤسسات -

إستعمال الطاقات المتجددة في قطاع الصحة في صلب لقاء بين بن بوزيد و شيتور -

المواطنون الذين أغفل تسجيلهم في القوائم الانتخابية يمكنهم تقديم تظلم -