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الأغواط: أمن الولاية يحجز 2 كلغ من المخدرات و أقراص مهلوسة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 14:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

الأغواط- حجزت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط كمية من المخدرات (كيف معالج) تقدر ب 2 كيلوغرام إضافة إلى 386 قرص مهلوس, حسبما علم يوم الخميس من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الأغواط.

وحسب ذات المصدر فإن هذه العملية مكنت كذلك من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات من الوطن تتكون من تسعة (9) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة تقوم بنقل وحيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية قصد بيعها, مع حجز ثلاث مركبات كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.

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وبعد استكمال الإجراءات الجزائية سيقدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط بتهمة حيازة ونقل وتخزين للمخدرات (كيف معالج) وأقراص مهلوسة قصد بيعها والاتجار بها في إطار مجموعة إجرامية منظمة.

آخر تعديل على الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 14:46
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الأغواط: أمن الولاية يحجز 2 كلغ من المخدرات و أقراص مهلوسة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 14:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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