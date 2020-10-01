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إلقاء القبض على عنصر دعم للجماعات الارهابية بتيبازة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 08:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
إلقاء القبض على عنصر دعم للجماعات الارهابية بتيبازة

الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني من إلقاء القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببلدية حطاطبة (ولاية تيبازة) واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان : "في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر تسليم الإرهابي المسمى +بن ميلود بشير+ نفسه يوم 23 سبتمبر 2020، للسلطات العسكرية بورقلة، أين تم استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس (01) آلي وكمية من الذخيرة، وبعد التحقيقات التي أجريت مع الإرهابي، تمكن مصالح الدرك الوطني، بعد تمديد الاختصاص، من إلقاء القبض على عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ببلدية حطاطبة بولاية تيبازة.

ويتعلق الأمر بالمسمى +ب. فيصل+، فيما تتواصل عملية البحث عن عنصر (01) دعم آخر ذو سوابق عدلية متواجد في حالة فرار. ويتعلق الأمر بالمسمى +ب. جمال+".

واضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، كما يلي :

            - مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنكوف ومخزن ذخيرة مملوء،

            - ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة،

            - مسدس (01) تقليدي الصنع،

            - قنبلة (01) مسيلة للدموع،

            - جهازي (02) راديو محمولين.

وتأتي هذه العملية --يضيف البيان-- في سياق "ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن لتؤكد مدى حرصها وعزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

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إلقاء القبض على عنصر دعم للجماعات الارهابية بتيبازة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 08:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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