البنك الوطني الجزائري يطلق الصيرفة الاسلامية في ست ولايات جديدة

الجزائر- شرع البنك الوطني الجزائري يوم الثلاثاء في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية في ستة ولايات جديدة, حسبما أفاد به بيان لهذا البنك العمومي.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية ورقلة (الوكالة الرئيسية 946) وأدرار (وكالة 250) والاغواط (الوكالة الرئيسية 301) والوادي (وكالة 710) وام البواقي (وكالة عين مليلة 325) والمدية (الوكالة الرئيسية851), حسب نفس المصدر.

وبذلك يكون البنك قد "أوفى بالتزامه المتضمن اعتماد هذا النشاط على مستوى خمسون وكالة بنهاية شهر سبتمبر 2020, تغطي 39 ولاية".

ويعتزم البنك الوطني الجزائري تعميم تسويق منتجاته الموافقة لتعاليم الشريعة الاسلامية على جميع ولايات الوطن بنهاية السنة الجارية, حسب البيان.

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و تتمثل هذه المنتجات في خمسة منتجات استقطاب (الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب, الحساب الجاري الإسلامي, حساب التوفير الإسلامي, حساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد) و أربع منتجات تمويلية (المرابحة العقارية, المرابحة للتجهيزات, المرابحة للسيارات وكذا الإجارة), وفقا لنفس المصدر.