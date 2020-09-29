مستغانم: إحباط محاولة إبحار سري لشخصين

مستغانم - احبطت الشرطة القضائية للأمن الولائي لمستغانم محاولة إبحار سري لشخصين باستعمال قارب صغير من نوع "كياك", حسبما أستفيد يوم الثلاثاء من هذا السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالإعلام بالأمن الولائي, الملازم الأول للشرطة بشير بلقاسم, لوأج, أن الشرطة العاملة بشاطئ سيدي المجدوب (بلدية مستغانم) أوقفت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء شخصين كانا يتأهبان للإبحار السري.

وحجزت الشرطة في هذه العملية قاربين بلاستيكيين من نوع "كياك" يسع كل واحد منهما لشخص و3 مجاديف وبوصلة ومؤونة فضلا عن مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كان بحوزة المشتبه فيهما قدر ب 600 أورو, يضيف نفس المصدر.

وقامت مصالح الشرطة بإنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الاثنين وسيتم تقديمهما إلى الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية, كما أشير إليه.