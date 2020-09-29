الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: توقيع ثماني اتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات مصغرة في إطار المناولة

غرداية - وقعت وحدة الجزائرية للمياه بغرداية ثماني (8) اتفاقيات مع مؤسسات مصغرة استحدثت ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) لترقية برنامج المناولة في مختلف المهن المرتبطة بالمياه، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مسؤولي ذات الوحدة.

ويتوخى من هذا التعاقد مع هؤلاء الشباب المرقين في مهن ذات صلة بالمياه دعمهم من خلال مخطط أعباء ناجع بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المناطق المسيرة من قبل الجزائرية للمياه، حسبما أوضح المكلف بالاتصال بذات المؤسسة, سليمان ولد علي.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالتكفل بتسرب المياه، والتوصيلات الفردية، وتركيب عدادات للمشتركين الجدد أو استبدال العدادات القديمة عبر البلديات الإحدى عشرة المسيرة من قبل الجزائرية للمياه بغرداية، كما شرح ذات المسؤول.

وتهدف هذه المبادرة التي تندرج في إطار اتفاقية موقعة بين وزارة الموارد المائية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة إلى دعم جهود قطاع الري في مجال تحسين الخدمة العمومية فيما يتعلق بالتموين بالمياه الصالحة للشرب ومكافحة التبذير وتسربات المياه التي قدرت بأكثر من 9.830 حالة سنويا، مثلما أضاف السيد ولد علي.

وتتيح هذه المبادرة أيضا مرافقة المؤسسات المصغرة عن بعد وضمان استدامتها وتشجيع الشباب على المقاولاتية.

ووفقًا للإحصائيات فإن الجزائرية للمياه بغرداية كان لديها 17 بئراً في 1962 وتحصي حالياً نحو 150 بئراً بسعة إجمالية تقارب 300 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى 110 خزانات وشبكة تموين بالمياه بأكثر من 1.260 كلم بحصة توزيع يومية تبلغ 250 لترًا، ومعدل توصيل مياه الشرب بلغ 97 بالمائة.

وتحصي ولاية غرداية ما يفوق 103.820 مشترك في شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب.