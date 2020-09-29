Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: توقيع ثماني اتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات مصغرة في إطار المناولة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 11:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: توقيع ثماني اتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات مصغرة في إطار المناولة

غرداية - وقعت وحدة الجزائرية للمياه بغرداية ثماني (8) اتفاقيات مع مؤسسات مصغرة استحدثت ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) لترقية برنامج المناولة في مختلف المهن المرتبطة بالمياه، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مسؤولي ذات الوحدة.

ويتوخى من هذا التعاقد مع هؤلاء الشباب المرقين في مهن ذات صلة بالمياه دعمهم من خلال مخطط أعباء ناجع بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المناطق المسيرة من قبل الجزائرية للمياه، حسبما أوضح المكلف بالاتصال بذات المؤسسة, سليمان ولد علي.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالتكفل بتسرب المياه، والتوصيلات الفردية، وتركيب عدادات للمشتركين الجدد أو استبدال العدادات القديمة عبر البلديات الإحدى عشرة المسيرة من قبل الجزائرية للمياه بغرداية، كما شرح ذات المسؤول.

وتهدف هذه المبادرة التي تندرج في إطار اتفاقية موقعة بين وزارة الموارد المائية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة إلى دعم جهود قطاع الري في مجال تحسين الخدمة العمومية فيما يتعلق بالتموين بالمياه الصالحة للشرب ومكافحة التبذير وتسربات المياه التي قدرت بأكثر من 9.830 حالة سنويا، مثلما أضاف السيد ولد علي.

وتتيح هذه المبادرة أيضا مرافقة المؤسسات المصغرة عن بعد وضمان استدامتها وتشجيع الشباب على المقاولاتية.

ووفقًا للإحصائيات فإن الجزائرية للمياه بغرداية كان لديها 17 بئراً في 1962 وتحصي حالياً نحو 150 بئراً بسعة إجمالية تقارب 300 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى 110 خزانات وشبكة تموين بالمياه بأكثر من 1.260 كلم بحصة توزيع يومية تبلغ 250 لترًا، ومعدل توصيل مياه الشرب بلغ 97 بالمائة.

وتحصي ولاية غرداية ما يفوق 103.820 مشترك في شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: توقيع ثماني اتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات مصغرة في إطار المناولة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 11:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.29

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية

20.09.29

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: توقيع ثماني اتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات…

20.09.29

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق بالحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي

20.09.29

تعديل الدستور يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية

20.09.29

سوناطراك: تنصيب لجنة مراقبة الامتثال الصناعي

20.09.29

الاستفتاء على تعديل الدستور: إنطلاق الحملة الانتخابية يوم 7 أكتوبر المقبل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل

20.09.28

صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية

20.09.28

رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير