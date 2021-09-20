قسنطينة: تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد

ويتعلق الأمر بكل من الهادف بن غيدة رئيسا لدائرة حامة بوزيان و آمال لميني بالنسبة لدائرة ابن زياد و رضوان خليفة رئيسا لدائرة قسنطينة.
وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة تحدث السيد ساسي عن ضرورة إرساء جسور "متينة" بين الإدارة و ممثلي الحركة الجمعوية من أجل خدمة المواطن مفيدا بأن هذا المسعى يأتي على رأس أهداف السلطات المحلية و يشكل "إحدى توجيهات الحكومة".
وبعدما نوه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي بالجهود التي بذلتها الحركة الجمعوية في خدمة المواطن و البلاد خلال الظرف الصحي الاستثنائي, حث رؤساء الدوائر الجدد على "السهر على تجسيد المشاريع التي هي في طور الإنجاز لاسيما تلك التابعة لقطاعات السكن و الموارد المائية و الصحة و التربية".
كما دعا رؤساء الدوائر الجدد و كذا أعضاء المجالس الشعبية البلدية المعنية إلى "الإصغاء إلى انشغالات المواطنين".
جدير بالذكر أنه تم يوم أمس السبت تنصيب رئيسي دائرتي عين عبيد و الخروب (قسنطينة) الجديدين عبد الوهاب بركان و حميد خلفاوي.