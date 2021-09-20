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قسنطينة: تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
قسنطينة: تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد

قسنطينة - أشرف والي قسنطينة أحمد عبد الحفيظ ساسي يوم الأحد على مراسم تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد تم تعيينهم في إطار الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الدوائر.

ويتعلق الأمر بكل من الهادف بن غيدة رئيسا لدائرة حامة بوزيان و آمال لميني بالنسبة لدائرة ابن زياد و رضوان خليفة رئيسا لدائرة قسنطينة.

وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة تحدث السيد ساسي عن ضرورة إرساء جسور "متينة" بين الإدارة و ممثلي الحركة الجمعوية من أجل خدمة المواطن مفيدا بأن هذا المسعى يأتي على رأس أهداف السلطات المحلية و يشكل "إحدى توجيهات الحكومة".

وبعدما نوه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي بالجهود التي بذلتها الحركة الجمعوية في خدمة المواطن و البلاد خلال الظرف الصحي الاستثنائي, حث رؤساء الدوائر الجدد على "السهر على تجسيد المشاريع التي هي في طور الإنجاز لاسيما تلك التابعة لقطاعات السكن و الموارد المائية و الصحة و التربية".

كما دعا رؤساء الدوائر الجدد و كذا أعضاء المجالس الشعبية البلدية المعنية إلى "الإصغاء إلى انشغالات المواطنين".

جدير بالذكر أنه تم يوم أمس السبت تنصيب رئيسي دائرتي عين عبيد و الخروب (قسنطينة) الجديدين عبد الوهاب بركان و حميد خلفاوي.

كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

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قسنطينة: تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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