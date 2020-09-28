Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 16:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار

أدرار- صرح وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، يوم الإثنين بولاية أدرار أن تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي تعد من أولويات القطاع بهذه الولاية.

واكد الوزير لدى معاينته محطة الضخ بالمصب النهائي لمياه الصرف الصحي لأحياء و قصور بلديتي أدرار و تيمي في إطار زيارته إلى هذه الولاية " أن تحسين ورفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي والتكفل بهذا الجانب تعد من أولويات القطاع بهذه الولاية"، معلنا عن تخصيص عملية مستعجلة بمبلغ واحد (1) مليار دج ستوجه لإنجاز قناة تحويل على مسافة 3.800 متر طولي لإبعاد المصب النهائي للصرف الصحي عن التجمعات السكنية.

و أضاف السيد براقي في ذات السياق أن الولاية ستستفيد من مشروع إنجاز محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير التقنية المعتمدة من أجل إنهاء معاناة سكان المنطقة من انبعاث الروائح الكريهة و مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه إلى جانب ثمين استعمال المورد المائي الناتج عن هذه المعالجة بالمحطة للسقي الفلاحي بالواحات و سقي المساحات الخضراء.

و أوضح وزير الموارد المائية أن ولاية أدرار إستفادت من برنامج يتضمن مشاريع معتبرة بغلاف مالي إجمالي تجاوز حجمه 12 مليار دج سيتم تجسيده في غضون السنتين القادمتين بهدف تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب،داعيا في هذا الصدد الجمعيات المهيكلة إلى المساهمة في مرافقة هذه المشاريع و تحديد أولوياتها.

اقرأ أيضا:      تندوف : مياه مناطق الجنوب المجاورة لتأمين احتياجات الولاية مستقبلا

وتسجل هذه الولاية تأخرا كبيرا في مجال التطهير بمعدل ربط لا يتعدى 65 بالمائة، كما جرى توضيحه.

كما أشرف وزير الموارد المائية الذي ترافقه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو على تدشين خزان مائي بسعة 2.000 متر مكعب الذي سيضمن تموين أزيد من 11.800 ساكن ببلدية تمنطيط و القصور التسعة التابعة لها بهذه المادة الحيوية.

و تساهم هذه العملية في تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب، بالمنطقة وأيضا تحسين نوعيتها ، وكذا حماية المياه الجوفية للفقارات المستعملة في سقي البساتين الواحاتية.

و في هذا الجانب وجه السيد براقي تعليمات بشأن تكفل وحدة الجزائرية للمياه بتسيير هذه المنشأة المائية نظرا لتوفرها على إمكانيات تقنية وخبرتها في هذا المجال بما يضمن خدمة منتظمة لتموين السكان بمياه الشرب.

كما عاين الوفد الوزاري ورشة لصيانة مسار فقارة تعبر وسط مدينة أدرار، وتلقى شروحات حول وضعية الفقارات بالولاية.

وأكد وزير الموارد المائية في هذا الخصوص حرص القطاع على العناية بهذا المورد المائي التقليدي الهام من خلال برمجة عمليات للصيانة ستنجز بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بهذا النظام المائي العريق.

آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 16:25
كلـمات مفتـاحيــة :
موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 16:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.28

السيد بوقدوم يستقبل من طرف رئيس الحكومة التونسية

20.09.28

بوقدوم يتحادث مع نظيره التونسي حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها

20.09.28

تخصيص طائرتي شحن عسكرية لنقل مساعدات انسانية لفائدة الشعب النيجري

20.09.28

مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله في الفترة من 29 سبتمبر الى الفاتح أكتوبر

20.09.28

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار

20.09.28

تيبازة تسجل "أثقل" حصيلة حرائق الغابات منذ سنة 2010

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.22

وفاة حمدي بناني: رحيل قامة من قامات الفن التي حظيت باحترام الجمهور