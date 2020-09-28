موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بولاية أدرار

أدرار- صرح وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، يوم الإثنين بولاية أدرار أن تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي تعد من أولويات القطاع بهذه الولاية.

واكد الوزير لدى معاينته محطة الضخ بالمصب النهائي لمياه الصرف الصحي لأحياء و قصور بلديتي أدرار و تيمي في إطار زيارته إلى هذه الولاية " أن تحسين ورفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي والتكفل بهذا الجانب تعد من أولويات القطاع بهذه الولاية"، معلنا عن تخصيص عملية مستعجلة بمبلغ واحد (1) مليار دج ستوجه لإنجاز قناة تحويل على مسافة 3.800 متر طولي لإبعاد المصب النهائي للصرف الصحي عن التجمعات السكنية.

و أضاف السيد براقي في ذات السياق أن الولاية ستستفيد من مشروع إنجاز محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير التقنية المعتمدة من أجل إنهاء معاناة سكان المنطقة من انبعاث الروائح الكريهة و مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه إلى جانب ثمين استعمال المورد المائي الناتج عن هذه المعالجة بالمحطة للسقي الفلاحي بالواحات و سقي المساحات الخضراء.

و أوضح وزير الموارد المائية أن ولاية أدرار إستفادت من برنامج يتضمن مشاريع معتبرة بغلاف مالي إجمالي تجاوز حجمه 12 مليار دج سيتم تجسيده في غضون السنتين القادمتين بهدف تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب،داعيا في هذا الصدد الجمعيات المهيكلة إلى المساهمة في مرافقة هذه المشاريع و تحديد أولوياتها.

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وتسجل هذه الولاية تأخرا كبيرا في مجال التطهير بمعدل ربط لا يتعدى 65 بالمائة، كما جرى توضيحه.

كما أشرف وزير الموارد المائية الذي ترافقه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو على تدشين خزان مائي بسعة 2.000 متر مكعب الذي سيضمن تموين أزيد من 11.800 ساكن ببلدية تمنطيط و القصور التسعة التابعة لها بهذه المادة الحيوية.

و تساهم هذه العملية في تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب، بالمنطقة وأيضا تحسين نوعيتها ، وكذا حماية المياه الجوفية للفقارات المستعملة في سقي البساتين الواحاتية.

و في هذا الجانب وجه السيد براقي تعليمات بشأن تكفل وحدة الجزائرية للمياه بتسيير هذه المنشأة المائية نظرا لتوفرها على إمكانيات تقنية وخبرتها في هذا المجال بما يضمن خدمة منتظمة لتموين السكان بمياه الشرب.

كما عاين الوفد الوزاري ورشة لصيانة مسار فقارة تعبر وسط مدينة أدرار، وتلقى شروحات حول وضعية الفقارات بالولاية.

وأكد وزير الموارد المائية في هذا الخصوص حرص القطاع على العناية بهذا المورد المائي التقليدي الهام من خلال برمجة عمليات للصيانة ستنجز بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بهذا النظام المائي العريق.