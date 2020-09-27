أمطار رعدية على بعض ولايات وسط و شرق الوطن

الجزائر - ستعرف بعض ولايات وسط و شرق الوطن يوم الأحد تساقط امطار تكون احيانا رعدية، حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تضيف النشرية التي وضعت تنبيه من المستوى البرتقالي أن الولايات المعنية هي بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل وسكيكدة و عنابة و كذا شمال سطيف، اذ ستترواح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 30 ملمتر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10سا00 د) الى غاية الساعة الرابعة مساءا (16سا00 د).