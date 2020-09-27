Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمطار رعدية على بعض ولايات وسط و شرق الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 09:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 33 مرات
أمطار رعدية على بعض ولايات وسط و شرق الوطن

الجزائر - ستعرف بعض ولايات وسط و شرق الوطن يوم الأحد تساقط امطار تكون احيانا رعدية، حسبما ورد في نشرية خاصة  للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تضيف النشرية التي وضعت تنبيه من المستوى البرتقالي أن الولايات المعنية هي بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل وسكيكدة و عنابة و كذا شمال سطيف، اذ ستترواح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 30 ملمتر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10سا00 د) الى غاية الساعة  الرابعة مساءا (16سا00 د).

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية على بعض ولايات وسط و شرق الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 09:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.27

وزارة الثقافة: إطلاق تظاهرة "الدخول الثقافي" 

20.09.27

داء الكلب: تسجيل 900 حالة إصابة و 15 حالة وفاة بالجزائر خلال سنة 2019

20.09.27

أمطار رعدية على بعض ولايات وسط و شرق الوطن

20.09.27

تزكية السيدة  فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج "

20.09.27

ضرورة "التقيد الصارم بالتعليمات والتوصيات" في مجال التنظيم والتحضير للاستفتاء على مشروع…

20.09.27

الدستور الجديد "من شأنه السماح بإرساء أسس دولة قانون حقيقية"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.22

مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية على طاولة الحكومة