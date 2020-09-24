عدد هام من مناطق الظل عرفت تسوية مشاكل تنموية كانت عالقة

النعامة ـ أبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد الخميس بالنعامة أن عدد هام من مناطق الظل عبر الوطن عرفت تسوية مشاكل تنموية كانت عالقة مثل توفير قاعات التمدرس وشق الطرقات و التزويد بالماء الشروب والكهرباء و الغاز.

وذكر السيد مراد خلال اليوم الثاني والأخير لزيارته لمعاينة مشاريع موجهة لتحسين الظروف المعيشية للسكان بمناطق الظل بالولاية أن تقييمه لما تحقق في إطار تجسيد برامج التنمية على مستوى مناطق الظل يعد "إيجابيا ", مضيفا أن " النتائج الأولية مطمئنة من حيث التكفل الفوري بمختلف الاحتياجات التنموية المستعجلة على مستوى عدد معتبر من هذه المناطق والجهد متواصل لتجاوز جميع الصعوبات والعقبات التي تواجه التنمية عبرها".

وذكر بأن "إنجازات كثيرة هي اليوم واقع ملموس في إطار هذا البرنامج الخاص بالقضاء على مناطق الظل الذي يحظى بمتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل الى أن "الإمكانيات المالية متوفرة لكن على الولاة و رؤساء البلديات وبالمشاركة والتشاور مع السكان التحديد الدقيق للنقاط أين تصرف هذه الأموال وتوجيهها إلى المواقع التي تفتقر إلى شروط العيش الكريم لتحقيق التوازن التنموي وفقا لخصوصيات كل منطقة ورفع التهميش عنها وبعثها من جديد بما يمكن الحفاظ على نمط معيشة السكان ومداخيلهم الفلاحية و الرعوية".

و وجه إبراهيم مراد تعليمات إلى المسؤولين المحليين والمصالح المعنية بتجسيد هذه المشاريع بضرورة "مراعاة الطابع الاستعجالي لهذه العمليات التنموية والمراقبة المستمرة و الدقيقة لإنجازها من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة".

وخلال اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى ولاية النعامة تفقد مستشار رئيس الجمهورية مشاريع تنموية واستمع إلى انشغالات مواطنين عبر عدة مناطق ظل ببلديات مغرار و جنين بورزق و عسلة و النعامة حيث أعطيت إشارة تزويد 10 عائلات بالغاز الطبيعي على مستوى منطقة "أم المناطق" ببلدية جنين بورزق فضلا عن معاينة أشغال تجديد شبكتي الماء الشروب والصرف الصحي وتدشين ملعب جواري معشوشب إصطناعيا بقرية سيدي براهيم ببلدية مغرار .

كما تفقد ايضا أشغال توشك على الإنتهاء تتعلق بإنجاز خزان مائي بسعة 500 متر مكعب وربطه بشبكة التوزيع على مستوى قرية حرشاية ببلدية النعامة و صيانة الطريق المؤدي إلى قرية التواجر على مسافة 5 كلم بنفس البلدية .

وللإشارة تحصي ولاية النعامة 72 منطقة ظل حيث تم تسجيل 115 عملية لفائدتها شملت قطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية والتربية والطاقة خصص لها غلاف مالي يقدر بأكثر من2 مليار دج.