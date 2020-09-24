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غرداية : دراسة حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 18:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
غرداية : دراسة حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي

غرداية - سيتم  قريبا اطلاق دراسة لتشجيع اعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي بولاية غرداية, حسبما استفيد الخميس لدى مسؤولي مديرية الموارد المائية.

وتتمحور هذه الدراسة التي أعد دفتر الشروط الخاص بها حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة التي تخرج من المحطات الأربع التي توجد حيز الإستغلال بالولاية (القرارة وبريان و المنيعة و سهل وادي ميزاب) والتي تصرف حاليا في الطبيعة , وفقا لما صرح به السيد حبيب بولنوار.

وتندرج هذه الدراسة في إطار البرنامج الوطني للتطهير و معالجة مياه الصرف الصحي و الهادفة إلى ترقية سياسة بيئية مستدامة واقتصاد المياه بتكلفة مالية قدرها 60 مليون دج ، و ستساهم هذه الدراسة في استرجاع ما مجموعه 100.000 متر مكعب في كل من مناطق القرارة و بريان و المنيعة و بلدية العطف التي تشكل منفذا لوادي ميزاب (يضم أربع بلديات وهي ضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة و العطف) .

وتعتبر ولاية غرداية منطقة قاحلة عانت ولمدة طويلة من إشكالية المياه ، ذلك أن المياه المعالجة ستخفف عند استرجاعها الإحتياطيات التقليدية التى كانت تستخدم إلى غاية الآن و بشكل مفرط في ري المناطق الفلاحية ، مثلما شرح مدير القطاع .

و بالإضافة إلى ذلك فإن الترسبات بالمحطات الأربع الحالية لتصفية المياه المستعملة طبيعيا بواسطة التهوية تحتوي على عناصر هامة على شكل مواد عضوية جد مفيدة للمجال الزراعي .

و يساهم استخدام هذا النوع من الموارد المائية في تثمين المياه المعالجة وتوفير الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية , وفقا لشروحات مهندسين زراعيين بجامعة غرداية .

وسيسمح هذا المشروع في النهاية بتعبئة موارد مائية لسقي أزيد من 2.000 هكتار من الأراضي الزراعية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن المياه , استنادا للمتحدث  .

و في ما يتعلق بتصفية مياه الصرف الصحي فإن ولاية غرداية اكتسبت خبرة جعلت منها نموذجا سيما في مجال الإنجاز بمبلغ مالي يفوق 6.4 مليار دج لأربع محطات لمعالجة المياه المستعملة طبيعيا بواسطة التهوية في كل من بلديات العطف(4.600 متر مكعب) وبريان (14.000 متر مكعب ) و المنيعة(30.000 متر مكعب) و القرارة (15.000) .

وجرى تصميم عدة منشآت مبتكرة و بيئية على نطاق واسع بطريقة تعالج مياه الصرف الصحي طبيعيا دون ميكانيزمات أو استعمال مواد كيمائية من خلال نظام الترسيب ، و إعادة استعمالها للسقي الفلاحي, حيث تتوفر كل محطة على مخبر تحاليل لقياس مختلف المؤشرات المتعلقة بجودة المياه قبل و بعد المعالجة .

و أضاف السيد بلنوار أن هناك دراسات أخرى لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة طبيعيا عبر خمس مناطق بالولاية (حاسي لفحل و المنصورة و زلفانة و سبسب و بونورة ) ,مشيرا أن أشغالها ستنطلق قريبا .

و يتوخى من إنجاز هذه المحطات بمختلف بلديات الولاية إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان المحليين و المحافظة على البيئة و دعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بهذه المناطق.

وقد تبنت السلطات العمومية سياسة للتحكم في موارد المياه الجوفية عن طريق إنجاز عديد الآبار و خزانات مائية و هياكل لتحويل المياه.

وبالإضافة إلى تقليل حجم نفايات المياه عن طريق شبكة للإسترجاع و المعالجة ، فإن هذه المنشآت تساهم أيضا في الحد من إحدى المشكلات الرئيسية التي تهدد الولاية والمتمثلة في الإستعمال الغير عقلاني للمياه سيما سقي المحاصيل الزراعية الصيفية.

آخر تعديل على الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 18:58
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غرداية : دراسة حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 18:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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