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وهران: استرجاع قاصرتين تم تحريضهما على الهجرة غير الشرعية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 13:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

وهران - تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي بسيدي البشير (وهران) من استرجاع قاصرتين كانتا محل بحث بعد تحريضهما على الهجرة غير الشرعية مع توقيف 4 أشخاص ضمن هذه القضية, حسبما علم يوم الخميس من خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي.

وجاءت هذه العملية بعد الشكوى التي تقدم بها والدا الضحيتين قصد إعلان البحث عن ابنتيهما القاصرتين لتشرع ذات المصالح مباشرة في التحريات والأبحاث حيث تبين أن القاصرتين كانتا محل استدراج لغرض التحريض على الهجرة غير الشرعية وفق نفس المصدر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة تم استرجاع القاصرتين محل بحث وتوقيف 4 أشخاص من بينهم المتورط الرئيسي في القضية, كما أشير اليه.

وعلى اثر تفتيش مسكن المتورط الرئيسي, تم استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 264 ألف دج وأخر بالعملة الصعبة يقدر ب 2.050 أورو بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير وقارورة غاز مسيل للدموع , كما أشير إليه.

وقد تم تقديم المتورطين الأربعة أمام العدالة حيث صدر في حقهم أمر إيداع وتسليم القاصرتين إلى ذويهما, وفق ذات المصدر.

من جهة أخرى تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي لبوسفر التابع لأمن دائرة عين الترك بحر الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية متكونة من 11 شخصا من بينهم منظم الرحلة كانوا بصدد التحضير لعملية الإبحار السري حسب نفس المصدر.

وقد تم توقيف أفراد الشبكة وبحوزتهم مبالغ مالية من العملة الوطنية تقدر ب 3 ملايين و160 ألف دج ومبلغ آخر بالعملة الصعبة في حدود 4.495 أورو , كما أشير إليه.

وسمحت العملية بحجز قارب مزود بمحرك كان يستعمل في الرحلات السرية, وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أنه تم تقديم عناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين الترك.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: استرجاع قاصرتين تم تحريضهما على الهجرة غير الشرعية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 13:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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