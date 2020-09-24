تنمية مناطق الظل بالأغواط : مشاريع تنموية لفائدة منطقة تبودة ببلدية سبقاق

وسيتم في هذا الإطار تزويد 30 عائلة قاطنة بهذه المنطقة بألواح شمسية بمثابة حل "إستعجالي" مع ضمان الصيانة الدورية ، إلى حين تسجيل وفي آجال قريبة مشروع قطاعي للربط بالكهرباء الريفية، وفق ذات المصدر.
كما أدرجت عملية لتهيئة مسلك ريفي بطول يفوق 2.000 متر وربطه بالطريق الحالي الذي يربط ذات المنطقة بالطريق الوطني الرابط بين ولايتي الأغواط و البيض، مما سيسمح بدخول الشاحنات والسيارات إلى الأراضي الفلاحية لسكان المنطقة الذين يمارسون أساسا الفلاحة ورعي الأغنام، بما يضمن تسويق منتجاتهم الفلاحية، مثلما أوضح والي الولاية عبد القادر برادعي خلال زيارة تفقد للمنطقة .
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وسجل أيضا لفائدة سكان هذه المنطقة مشروع بئر مع خزان موجه للشرب ، إضافة إلى حوض كبير مخصص لإرواء الأغنام، وهو المشروع الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 12 مليون دج ، حسب المسؤول ذاته.